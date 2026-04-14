В Госдуме захотели сократить рабочую неделю для инвалидов-силовиков

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается установить сокращенную рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и росгвардейцев с I или II группой инвалидности. В случае принятия закона их рабочая неделя составит не более 35 часов.

Согласно действующему законодательству, для граждан с инвалидностью I или II группы Трудовой кодекс РФ предусматривает сокращенную продолжительность рабочего времени. Однако эта норма не распространяется на военнослужащих, поэтому для них, включая инвалидов I или II группы, установлена стандартная продолжительность служебной недели — 40 часов. Принятие нового законопроекта направлено на то, чтобы распространить аналогичные льготы и на военнослужащих, скорректировав действующие нормы.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о запуске образовательного проекта «Финансовая опора для семей Героев», который призван защитить родственников участников СВО от телефонных мошенников. По ее словам, лекции в онлайн-формате уже прошли в 89 регионах, а участников учат распознавать злоумышленников, которые могут выдавать себя за сотрудников военкомата или страховой компании.