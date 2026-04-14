Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА Получившие неуд на ГИА девятиклассники смогут поступить в колледж

Девятиклассники, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА, смогут поступить в колледж, сообщает «Парламентская газета». Соответствующий проект совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора проходит общественное обсуждение.

В целях улучшения экономической ситуации в регионах предполагается дать возможность лицам, освоившим образовательные программы основного общего образования, но получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, — сообщается в тексте документа.

Во время обучения таким студентам предоставят возможность заново пройти предметы, результаты экзамена по которому были неудовлетворительными, по индивидуальному учебному плану. Для тех, кто не собирается получать рабочую специальность, предусмотрена возможность повторного обучения по всем четырем предметам.

Ранее сообщалось, что специалисты Федерального института педагогических измерений в ближайшее время займутся созданием форматов и материалов для устного экзамена по истории, который станет обязательным допуском к ГИА для выпускников девятых классов. Ведомство подтвердило начало работы над новой экзаменационной моделью.