14 апреля 2026 в 16:00

Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девятиклассники, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА, смогут поступить в колледж, сообщает «Парламентская газета». Соответствующий проект совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора проходит общественное обсуждение.

В целях улучшения экономической ситуации в регионах предполагается дать возможность лицам, освоившим образовательные программы основного общего образования, но получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, — сообщается в тексте документа.

Во время обучения таким студентам предоставят возможность заново пройти предметы, результаты экзамена по которому были неудовлетворительными, по индивидуальному учебному плану. Для тех, кто не собирается получать рабочую специальность, предусмотрена возможность повторного обучения по всем четырем предметам.

Ранее сообщалось, что специалисты Федерального института педагогических измерений в ближайшее время займутся созданием форматов и материалов для устного экзамена по истории, который станет обязательным допуском к ГИА для выпускников девятых классов. Ведомство подтвердило начало работы над новой экзаменационной моделью.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв на электростанции в Индии унес жизни по меньшей мере 10 человек
США продлили «Лукойлу» санкционные каникулы
Путин назначил нового посла России в Новой Зеландии
Предполагаемого главаря ОПГ «Вахрушевские» задержали в Челябинской области
Невролог дала советы, как защититься от деменции
В Госдуме жестко высказались о прорыве дамбы в Дагестане
«Сонный туризм» набирает популярность у россиян
Кинолог объяснил, как вовремя определить депрессию у собаки
Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке издателя игр FIFA и The Sims
Мать бросила девочку-инвалидку в квартире без еды
Ставшего снайпером актера признали террористом и экстремистом
Деменция после 45 лет: кто в зоне риска, симптомы, методы лечения
Байрамов и Галузин обсудили вопросы безопасности РФ и Азербайджана
Врач назвала причины весенней агрессии
«Не на ту напал, дядя»: Боня осадила Милонова после слов об эскорте в Дубае
Приютили педофила на кухне: продавец табачки растлевал дочку
Росатом «слышит интерес» Венгрии к атомному проекту «Пакш-2»
Экс-нардеп высказался о будущем Буданова, решившего спорить с Зеленским
Парень напал на сестру, а затем изнасиловал и поджег ее
«Психологическая отметка»: Дмитриев объяснил ситуацию на нефтяном рынке
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

