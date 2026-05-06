Онколог объяснила, почему опасно прижигать бородавки в домашних условиях Онколог Пурцхванидзе: прижигание бородавки дома может привести к инфицированию

Удаление бородавок — не просто способ избавиться от косметического дефекта, но и важная мера профилактики осложнений, включая малигнизацию, так как некоторые бородавки могут вызывать рак. Важно понимать, что простое прижигание или срезание новообразования в домашних условиях крайне опасно. Это может привести к инфицированию, рецидиву или даже ускорению злокачественной трансформации клеток. Только врач может подобрать оптимальный способ удаления бородавки и дать рекомендации по профилактике рецидивов, — пояснила Пурцхванидзе.

Современная медицина предлагает несколько эффективных методов устранения новообразований. Это фотодинамическая терапия — бескровный метод, основанный на воздействии света на пораженные клетки. Лазерная абляция — точное удаление бородавки с помощью луча без повреждения окружающих тканей. Криотерапия — замораживание новообразования жидким азотом, приводящее к его гибели и отторжению. Электрокоагуляция — прижигание бородавки высокочастотным током. В сложных случаях прибегают к хирургическому удалению, — заключила Пурцхванидзе.

