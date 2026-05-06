Онколог объяснила, почему опасно прижигать бородавки в домашних условиях

Онколог Пурцхванидзе: прижигание бородавки дома может привести к инфицированию

Прижигание бородавки в домашних условиях может привести к инфицированию, рецидиву или ускорению злокачественной трансформации клеток, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, удаление таких новообразований — это не только возможность избавиться от косметического дефекта, но и мера профилактики онкозаболеваний.

Удаление бородавок — не просто способ избавиться от косметического дефекта, но и важная мера профилактики осложнений, включая малигнизацию, так как некоторые бородавки могут вызывать рак. Важно понимать, что простое прижигание или срезание новообразования в домашних условиях крайне опасно. Это может привести к инфицированию, рецидиву или даже ускорению злокачественной трансформации клеток. Только врач может подобрать оптимальный способ удаления бородавки и дать рекомендации по профилактике рецидивов, — пояснила Пурцхванидзе.

Она отметила, что современная медицина предлагает несколько способов удаления бородавок. По ее словам, это прежде всего фотодинамическая терапия, лазерная абляция, криотерапия и электрокоагуляция.

Современная медицина предлагает несколько эффективных методов устранения новообразований. Это фотодинамическая терапия — бескровный метод, основанный на воздействии света на пораженные клетки. Лазерная абляция — точное удаление бородавки с помощью луча без повреждения окружающих тканей. Криотерапия — замораживание новообразования жидким азотом, приводящее к его гибели и отторжению. Электрокоагуляция — прижигание бородавки высокочастотным током. В сложных случаях прибегают к хирургическому удалению, — заключила Пурцхванидзе.

Ранее онколог Алсу Мухаметдинова заявила, что родители могут передавать детям специфические генетические мутации, увеличивающие риск онкологических заболеваний. По словам врача, зачастую наследуются рак груди, желудка, кишечника и эндометрия.

Здоровье
врачи
болезни
онкология
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июль сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

