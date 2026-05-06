Врач объяснила, как не убить здоровье при постоянной работе из дома

Людям, трудящимся на удаленной работе, следует делать разминку шеи каждые 30 минут, заявила NEWS.ru остеопат и косметолог Людмила Елисавецкая. По ее словам, при таком типе занятости сотрудники часто мало двигаются, переедают и проводят много времени за компьютером. Она отметила, что все это несет серьезные риски для здоровья.

Удаленка подразумевает много плюсов, но часто люди при таком формате мало двигаются, переедают, еще больше времени проводят за компьютером или ноутбуком, что несет серьезные риски для здоровья. Как снизить их? Организуйте рабочее место: стол, стул, подставка под ноутбук — это не роскошь. Введите правило «30 на 30». Через каждые полчаса делайте разминку шеи и спины в течение 30 секунд. Заставьте себя выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обед. Откажитесь от еды перед экраном. Перерыв на обед — время для перемещения на кухню без гаджетов, — сказала Елисавецкая.

Ранее врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская заявила, что удаленная работа провоцирует хроническую усталость. По ее словам, такой формат занятости также несет риски социальной изоляции и развития тревожности.

