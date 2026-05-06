За последние сутки украинская сторона понесла значительные потери в беспилотной технике и инфраструктуре управления, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Он уточнил, что были ликвидированы 82 тяжелых боевых квадрокоптера, а также 47 пунктов, обеспечивающих управление беспилотной авиацией.

Среди пораженных целей оказались две системы залпового огня HIMARS производства США и шесть барражирующих авиационных боеприпасов противника. Помимо этого, по его словам, российским военным удалось выявить и уничтожить 17 наземных роботизированных комплексов, используемых ВСУ.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ передавала, что силы ПВО за сутки сбили шесть украинских крылатых ракет «Фламинго» и 601 беспилотник. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены девять авиабомб и два снаряда HIMARS.

До этого украинские военные начали массово жаловаться, что сотрудники военкоматов мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.