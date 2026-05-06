Как не заболеть на море, защитить детей, не заразиться самим: советы врачей

С наступлением теплого времени года родители начинают задумываться о путешествиях со своими детьми. Самым популярным вариантом для большинства семей становится поездка к морю — на российское побережье или за границу. Многие также выбирают отдых на реках, озерах, пребывание на турбазах, в санаториях, поездки в деревню или на дачу. Какие опасности поджидают детей в этих местах, чем они могут заразиться, как защитить их от самых разных болезней — в материале NEWS.ru.

Почему дети могут заболеть на отдыхе

Детский организм действительно более подвержен разным заболеваниям именно во время отпусков и путешествий, сообщила NEWS.ru педиатр Алена Смирнова. По ее словам, если речь идет о поездке на море или в другой регион, то все дело в резкой смене климата и часовых поясов. Это становится стрессом для иммунитета, поэтому он может временно ослабевать, сказала она.

«Также в аэропорту, на вокзалах и в других местах скопления людей ребенок контактирует с новыми вирусами, которые также могут поразить его. Не стоит забывать, что в путешествиях обычно нарушается привычный режим питания, а некоторыми правилами гигиены на отдыхе, наоборот, часто пренебрегают. Это может стать причиной несварения желудка», — сказала врач.

Педиатр отметила, что нельзя исключать и бытовые травмы: ребенок легко может удариться, порезаться, упасть, поэтому на отдыхе за ним нужен особо тщательный присмотр.

Чем дети чаще всего болеют на отдыхе

Одна из наиболее распространенных болезней, которые дети могут подхватить во время отдыха, — это ротавирус, сообщил NEWS.ru педиатр Красногорской клинической больницы Минздрава МО Рамил Шахвеледов.

«Он передается через загрязненные руки, воду и пищу. Симптомы — рвота, диарея, боли в животе», — напомнил он.

Также, по его словам, вполне вероятны простуда и грипп. Врач уточнил, что жаркая погода или, наоборот, переохлаждение, которое можно получить от слишком долгого пребывания в воде, могут ослабить иммунитет и, следовательно, повысить восприимчивость к вирусам.

«Нельзя исключать инфекции мочевыводящих путей. Часто они возникают на фоне недостаточной гигиены после плавания в общественных водоемах. А также есть инфекции, передаваемые через укусы насекомых: комары и клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как болезнь Лайма, например», — сказал Шахвеледов.

Он добавил, что распространены также грибковые заболевания кожи. Они, по словам педиатра, возникают из-за контакта с влажной средой. Помимо этого, дети, как правило, очень любят различных животных и при встрече норовят их потрогать, напомнил в беседе с NEWS.ru терапевт Андрей Звонков. По его словам, таким образом они могут подхватить глистов.

«Часто дети заражаются от бездомных кошек и собак, которых они встречают на улицах», — уточнил он.

Как ребенку не заболеть на отдыхе

Прежде чем ехать в отпуск с детьми, важно проверить у них наличие всех необходимых прививок, посоветовал Звонков. Он отметил, что у большинства уже стоят вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка, поэтому эти заболевания им вряд ли грозят.

Также, чтобы отпуск прошел хорошо, Рамил Шахвеледов посоветовал придерживаться простых правил гигиены: мыть руки после туалета и перед едой, использовать влажные салфетки.

«Важно обеспечить детям безопасное питание. Избегайте сырых продуктов, осторожно с экзотической едой. И обязательно следите за качеством воды. Лучше всего давать детям только бутилированную воду. А сладких напитков стоит избегать», — сказал он.

Также педиатр порекомендовал носить шляпы и пользоваться солнцезащитными кремами со степенью защиты SPF 30 и выше. Для защиты от клещей он посоветовал применять репелленты и носить светлую одежду, на которой невооруженным глазом видно насекомых.

Также Алена Смирнова отметила, что родителям нужно внимательно следить за тем, чтобы их дети не наглотались воды из моря, реки или бассейна. Кроме того, она обратила внимание на то, что стоит обязательно взять с собой в дорогу минимальный набор лекарств.

«В аптечке обязательно должны быть жаропонижающие, антигистаминные средства, а также сорбенты и препараты для регидратации. Можно положить пластыри. Если есть хронические заболевания, то обязательно нужно взять с собой назначенные лекарства. Но перегружать аптечку не стоит: все равно не получится подстраховаться на все случаи жизни», — сказала она.

