Эпидемиолог рассказал, как защититься от ротавируса в отпуске Эпидемиолог Семериков: во время отпуска лучше пить бутилированную воду

Чтобы не заразится ротавирусом во время отпуска, нужно пить только из проверенных источников, заявил сайту perm.aif.ru. внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков. По его словам, лучше, если это будет бутилированная вода, которая хранится в холодильнике.

У взрослых может быть только легкое недомогание и небольшая тошнота. Поэтому они обычно переносят болезнь, что называется, «на ногах». Но надо помнить, что ротавирус очень заразен. Так что, если чувствуете себя неважно, лучше ограничьте общение с другими людьми, а особенно с детьми, – советует эпидемиолог.

Врач Александр Умнов ранее заявил, что дети должны мыть руки и лицо после купания в водоемах, чтобы не заразиться ротавирусной инфекцией. Он объяснил, что дети младшего возраста находятся в группе риска из-за активного контакта с водой.

До этого терапевт Оксана Пивоварова заявила, что летом повышается риск заразиться вирусным гепатитом А через пищу и воду. По ее словам, жара создает благоприятные условия для развития инфекций.