Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 12:24

Эпидемиолог рассказал, как защититься от ротавируса в отпуске

Эпидемиолог Семериков: во время отпуска лучше пить бутилированную воду

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы не заразится ротавирусом во время отпуска, нужно пить только из проверенных источников, заявил сайту perm.aif.ru. внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков. По его словам, лучше, если это будет бутилированная вода, которая хранится в холодильнике.

У взрослых может быть только легкое недомогание и небольшая тошнота. Поэтому они обычно переносят болезнь, что называется, «на ногах». Но надо помнить, что ротавирус очень заразен. Так что, если чувствуете себя неважно, лучше ограничьте общение с другими людьми, а особенно с детьми, – советует эпидемиолог.

Врач Александр Умнов ранее заявил, что дети должны мыть руки и лицо после купания в водоемах, чтобы не заразиться ротавирусной инфекцией. Он объяснил, что дети младшего возраста находятся в группе риска из-за активного контакта с водой.

До этого терапевт Оксана Пивоварова заявила, что летом повышается риск заразиться вирусным гепатитом А через пищу и воду. По ее словам, жара создает благоприятные условия для развития инфекций.

отпуски
врачи
ротавирус
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали совет, как качественно высыпаться
Политтехнолог предрек последний шанс для Украины выйти из конфликта
Почему не работает YouTube 22 июля: замедление, отключение, штрафы за VPN
Лазарев отправит дочь на обучение в гимназию за 2 млн рублей
Певица Алсу решила избавиться от своего концертного агентства
В Нидерландах сняли арест с активов «Газпрома»
Зеленский отдал распоряжение перед переговорами с Россией
ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в российском регионе
Стало известно, кто заменит Подносову на посту главы Верховного суда
Военэксперт объяснил, почему Украина обстреливает своих граждан
Эпидемиолог рассказал, как защититься от ротавируса в отпуске
Работникам дали советы, как проверить руководителя на адекватность
«Внесла большой вклад»: Матвиенко об ушедшей из жизни Подносовой
Двух солдат ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
Mash сообщил о задержании вице-губернатора Брянской области
Умершего россиянина собирались погрести в неподобающем виде
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 22 июля, что с евро и юанем
Покровск, Варачино, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 июля
В Госдуме назвали госизменой хищения на строительстве оборонных сооружений
В Госдуме потребовали увеличить зарплаты и соцвыплаты бюджетников
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.