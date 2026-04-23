Астма — от обиды, рак — от стресса: правда ли, что все болезни от нервов

Сегодня уже трудно кого-то удивить связью между мозгом, психикой и телом. Однако многочисленные попытки списать все проблемы со здоровьем на психосоматику превратились в новую религию. Может ли бронхиальная астма возникать из-за невысказанной обиды, зрение падать — от нежелания видеть проблемы, а рак появляться из-за тяжелой ссоры — в материале NEWS.ru.

Что называется психосоматикой

Под психосоматикой подразумевается влияние психических факторов, стресса, личностных особенностей человека на телесные симптомы и течение болезни, рассказала NEWS.ru кардиолог Мария Чайковская. Если сильно упростить, говорит она, то в основе психосоматики лежит стресс, который может усиливать существующие симптомы или вызывать новые.

«Стресс и тревога активируют нервную и гормональную системы, из-за чего тело начинает жить в режиме постоянной угрозы: меняются пульс, давление, дыхание, мышечный тонус и работа внутренних органов. Со временем организм устает жить в режиме такой угрозы и начинает давать сбои», — пояснила собеседница.

По словам доктора, к таковым «неисправностям» могут относиться ощутимые перебои в сердце, сильные колебания артериального давления, боли различной силы и характера, панические атаки, спазмы кишечника, тошнота, головная боль, головокружение, мышечное напряжение, потливость, дрожь, нарушения сна, кожный зуд и другие.

«Это можно сравнить с машиной, в которой до отказа вдавлена педаль газа. Надолго ли хватит ресурса? Поэтому, если хочешь жить лучше, нужно научиться нажимать педали понемногу. И это самое сложное», — указала специалист.

Почему психосоматикой часто манипулируют

Кардиолог Чайковская признает, что сейчас психосоматика стала отчасти манипулятивной областью знаний.

«С одной стороны, некоторые врачи стараются объяснить непонятные им случаи психосоматикой. С другой, эту тему раскачивают отдельные психологические коучи и популярные блогеры с популярной идеей „болезнь вызвана неправильными чувствами и непроработанными эмоциями“. Идея такого варианта психосоматики продается очень хорошо: она обещает понятное объяснение сложным болезням и часто выглядит как путь к чудесному выздоровлению без врачей», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Однако налицо — манипуляция, утверждает Мария Чайковская. По ее словам, любая неудовлетворенность собой, поступками, поведением — это стресс, такой же, как и от плохой еды, новостей, недостатка денег, сна, семейной жизни, здоровья.

«Поверьте, если вы будете ходить легким быстрым шагом 40 минут в день, дважды в день делать спокойное диафрагмальное дыхание, ложиться и просыпаться в одно и то же время, то увидите, как примерно через две недели изменится ваша жизнь. Вся „психосоматика“ начнет оставаться в прошлом», — заверила врач.

В рамках так популярной сегодня «магической психосоматики» любые болезни пытаются объяснить негативными эмоциями, причем даже вполне реальные, осязаемые болезни, подтвердила в разговоре с NEWS.ru педиатр, автор противотревожного канала для родителей «Шура, выручай!» Александра Жуковская.

«Самый распространенный вариант, когда вам заявляют: „У вас рак из-за тяжелой ссоры и накопленной злости“ вместо: „Никто не знает, почему у вас рак. Это результат случайных комбинаций наследственности, факторов внешней среды, биохимических и гормональных реакций, возраста и накопленных мутаций“. Однако мозгу интуитивно ближе первый вариант. Просто потому, что это логичная понятная история, а не набор случайных факторов», — пояснила Жуковская.

Почему мы верим в психосоматику

Люди вообще любят, когда у всего есть понятная причина, указала педиатр Жуковская. По ее словам, никому не нравится неопределенность и хаос.

«Например, еще с древних времен все болезни объясняли результатом „засорения организма“. Людям вообще требуется ощущение контроля. Никому не нравится, что серьезные болезни случаются просто так. Поэтому всем нам спокойнее думать, что это результат каких-то неправильных мыслей и поступков. Дескать, следует только найти причину и „проработать“ ее. Увы, наш мозг падок на подобные лжеобъяснения», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Правда ли, что не все болезни «от нервов»

Зачастую люди тратят время там, где нужна реальная медицинская помощь, утверждает Жуковская.

«Конечно, не все болезни „от нервов“. И не все болезни можно вылечить только „силой воли“ и „погружением вглубь сознания“. Порой нужно пройти скучное лечение, а уже потом или параллельно с этим заниматься осознанностью, снижением уровня стресса и всем тем, что действительно помогает бороться с неприятными ощущениями», — указала специалист.

По ее словам, стресс редко создает болезнь с нуля, однако стресс нарушает сон, увеличивает болевую чувствительность, расшатывает сосудистые реакции, подавляет иммунный ответ: «Чем эффективнее человек справляется со стрессом, тем лучше для его здоровья. Это факт. Однако игнорировать стресс не стоит — следует убрать лишнюю нагрузку с системы, чтобы организм лучше справлялся там, где может».

Психосоматика существует, но это узкая тропинка в конце долгого пути обследований, пояснил NEWS.ru эндокринолог, автор Telegram-канала «Истории доктора Долгушина» Григорий Долгушин.

«Называть психосоматику „новой религией“ справедливо, потому что сегодня ею злоупотребляют маркетологи и ленивые врачи, не желающие искать реальную болезнь», — отметил он.

Можно ли «проработать» проблему

На самом деле психосоматические механизмы гораздо сложнее и не сводятся к прямой формуле «эмоция = болезнь», рассказала NEWS.ru ректор Института превентивной психологии Татиана Молосова По ее словам, речь идет о длительном или интенсивном стрессе, который влияет на физиологию: меняется работа гормональной системы, нарушается баланс нейромедиаторов.

«Тело реагирует вполне конкретно — формируются устойчивые мышечные напряжения: человек сжимает челюсть, втягивает голову в плечи, напрягает диафрагму. Эти зажимы создают цепочку изменений — ухудшается кровоток, страдает питание тканей и органов. Если к этому добавляются другие неблагоприятные факторы — генетика, образ жизни, внешняя среда, функция органов действительно может нарушаться. В этом смысле психосоматика — не миф, а один из факторов риска», — указала Молосова.

По ее мнению, сводить все проблемы со здоровьем исключительно к «непроработанным эмоциям» — упрощение.

«Это не только искажает реальность, но и может уводить человека от своевременной медицинской помощи. Психика и тело связаны, но эта связь гораздо тоньше и многослойнее, чем популярные схемы», — отметила собеседница.

Ранее психотерапевт Елизавета Жесткова заявила, что количество россиян с диагнозом «обсессивно-компульсивное расстройство» увеличилось на 30%. Она отметила, что его ставят каждому второму пациенту, обратившемуся за помощью из-за высокой тревожности.

Насколько часто психосоматика «виновата»

В 99% случаев психосоматика — это финал диагностического поиска, а не его начало, рассказал Григорий Долгушин.

«На долю реальной психосоматики, по моим оценкам, приходится 2–5% случаев. Например, синдром раздраженного кишечника, панические атаки с тахикардией, психогенная рвота. Здесь нет органического поражения органа — есть сбой регуляции. Это лечится у психиатра или психотерапевта», — сообщил врач.

На соматоформные расстройства, по словам Долгушина, приходится 10–15% кейсов. В этих случаях человек реально чувствует боль, жар, слабость, но обследования чисты. Речь о психологическом дистрессе, указывает специалист.

«А вот на долю органической патологии под маской психосоматики приходится 80% случаев. Я вижу это постоянно. Например, женщина десять лет лечит „обиды“ и „зажимы“, чтобы разобраться с усталостью. А по факту — первичный гипотиреоз или латентный дефицит железа», — пояснил Долгушин.

