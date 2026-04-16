Психолог назвала причину продолжительного роста тревожности у россиян

Информационный перегруз из-за чтения новостей вызывает рост фоновой тревожности у жителей мегаполисов, заявила NEWS.ru практикующий психолог, специалист по психосоматике Ольга Тетерина. По ее словам, в последние годы это тревожное состояние стало привычным для многих россиян, которые жалуются на нехватку времени для сна и восстановления.

В последние годы фоновая тревога стала привычным состоянием жителей мегаполисов. Новостные ленты пестрят часто не самыми радужными постами, а сон и процессы восстановления стали чем-то, на что не хватает времени. Эмоция страха — важный и нужный биологический механизм, но в век информации он перерос в фоновую тревогу. Когда реальной опасности нет, но есть мысли в нашей голове, они дают телу сигнал об опасности. Причина роста тревоги заключается в информационном перегрузе. Читая новости о том, что происходит, мы проецируем эти события на себя. Организм начинает вырабатывать гормоны стресса, готовясь к худшему. Попробуйте оставить один новостной канал или убрать их вообще, — сказала Тетерина.

Она также обратила внимание на нарушение циркадных ритмов из-за яркого искусственного света в больших городах, который снижает выработку мелатонина и мешает сну. По ее словам, гормоны стресса кортизол и адреналин вырабатываются для физического действия, но современный человек не переводит тревогу в движение, например в спорт или прогулку. Специалист подчеркнула, что в эпоху неопределенности, когда внешние опоры непостоянны, важно создавать внутренние ритуалы, такие как утренняя зарядка, — это даст психике сигнал о стабильности.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что ромашковый чай занимает лидирующую позицию среди напитков, предназначенных для снижения уровня стресса. По ее словам, с тревогой также поможет справиться теплое молоко с медом.