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23 июля 2025 в 10:53

Россиянам рассказали об опасности глистов

Биохимик Артищев: гельминты могут способствовать возникновению аллергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гельминты могут ослабить иммунитет и спровоцировать возникновение аллергии, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев. По его словам, многие глисты выделяют токсины, отравляющие организм.

Самое опасное — не столько механическое воздействие, сколько хроническое влияние паразитов на иммунную систему и обмен веществ. Они угнетают иммунитет, создавая благоприятные условия для вторичных инфекций, а также могут способствовать аллергическим реакциям, включая бронхиальную астму, — заявил врач.

По его словам, глисты попадают в организм через немытые руки, грязные овощи, не прожаренное мясо. Заражение может проявляться такими симптомами, как слабость, утомляемость, головные боли, снижение аппетита, боли в животе, нестабильный стул.

Ранее врач общей практики Елена Алексенцева заявила, что сыпь на коже, снижение аппетита, тошнота, дискомфорт в животе, а также проблемы со стулом могут указывать на гельминтоз. При таких симптомах она призвала обращаться к специалистам.

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