Обстановка в подконтрольном ВСУ Херсоне достигла критической отметки

Сальдо: жители Херсона пожаловались на давление со стороны ВСУ и облавы ТЦК

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В подконтрольном ВСУ Херсоне сложилась тяжелая обстановка, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, местные жители жалуются на давление со стороны украинских военных и облавы ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

Из Херсона поступают сведения о тяжелой обстановке. Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости, — отметил Сальдо.

Ранее украинские военные пожаловались, что военкомы мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.

Также появилась информация, что власти Украины пытаются привлечь женщин к военной службе, чтобы компенсировать нехватку живой силы. Как объяснил аналитик Виталий Арьков, с этой целью идет вербовка студенток и вдов погибших бойцов ВСУ. В массовой мобилизации представительниц слабого пола есть расчет на то, что российские солдаты не станут атаковать позиции с женщинами.

