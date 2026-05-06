Что посадить в мае в открытый грунт и в теплицу: главные работы в саду

Май — самый обманчивый и коварный месяц для огородника. Теплые дни могут сменяться холодными ночами с заморозками, сильным ветром и даже снегом. Как спасти посадки, какие растения плодоносят в мае, можно ли высадить бананы на грядке — в материале NEWS.ru.

Какие работы на даче нужно провести в мае

Кусты, деревья и прочие многолетние растения в саду в мае можно удобрять любыми азотными удобрениями, посоветовала в беседе с NEWS.ru член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова. Их нужно обработать инсектицидами от вредителей и фунгицидами от болезней.

По ее словам, перед тем как сажать растения на грядке в мае, почву необходимо перекопать и разрыхлить граблями.

«А самое главное, что в мае нужно засеять все — и огород, и теплицы. Семена моркови или свеклы можно сажать уже сейчас — они устойчивы к низким температурам. Рассаду стоит высаживать в огород после 15 мая из-за угрозы заморозков», — пояснила садовод.

Как спасти растения на даче от похолодания в мае

Майские заморозки, или так называемые черемуховые холода, совпадают с цветением черемухи, напомнила Воронова. В это время возможно сильное понижение температуры, отчего могут пострадать растения на грядках.

«Если синоптики пообещали похолодание, рекомендуется установить на грядках легкие дуги и накрыть нетканым укрывным материалом», — посоветовала собеседница NEWS.ru.

Какие растения на даче можно посадить в мае

Когда почва в теплице прогреется до пятнадцати градусов, можно высаживать перцы и баклажаны, продолжила садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, между рядами томатов можно посадить сельдерей, базилик, салат, руколу, шпинат.

«У меня в теплице растут несколько сортов китайских огурцов. Я высаживаю дыни, арбузы, баклажаны круглые, белые, размером с шарик пинг-понга, длинные, вытянутые», — посоветовала садовод.

Посадки в открытый грунт стоит делать в конце мая, накрывая при этом пленкой, отметила она. Первым делом сажать можно огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, батат и даже арахис.

Можно ли в мае посадить картошку

Сажать картошку можно примерно с 10 мая. Есть простой способ, показывающий, что пришла пора это делать, поделилась Воронова. Нужно посмотреть, появились ли на березе маленькие листочки. Если их еще нет, значит, почва недостаточно прогрелась и посадки делать рано.

«Можно сажать любые сорта. Самый вкусный — „синеглазка“, он продается на садовом рынке. Если посадить сейчас, в конце июля у вас будет очень вкусный урожай», — посоветовала эксперт.

Какие растения на даче плодоносят в мае

В мае на грядке может взойти ревень, шпинат, укроп, петрушка, редис, ранний листовой салат, клубни топинамбура (так называемая земляная груша), сообщила Самойлова.

«Пока росточки растения не показались из земли, клубни максимально насыщены витаминами и имеют ореховый привкус. Такая „груша“ всегда ценилась за то, что к маю в погребах заканчивается запас овощей, и можно выкопать плод и порадовать себя свежим салатом», — сказала садовод.

Можно ли на даче посадить бананы и ананасы

Любым экзотическим растениям, растущим в квартире, можно устроить «летний отпуск» и высадить их в сад. Но перед похолоданием, когда ночью станет минус 4–6, их стоит забирать в дом в большом контейнере, продолжила Самойлова. При этом им нужно обеспечить подходящую температуру, влажность воздуха и проветривание.

По ее словам, так можно поступить с ананасами, которые многие выращивают в горшке дома.

«Теоретически можно вырастить бананы. Но нужно помнить, что плоды они могут дать только на следующий год, да и то, скорее всего, после этого отомрут», — заметила садовод.

Какие цветы можно посадить на клумбе

Для посадки цветов на клумбе вблизи дороги нужно выбирать наиболее устойчивые к погодным условиям и недостатку полива, продолжила Самойлова.

«Порадуют пролески. Почву под ними стоит поддерживать в чистоте. Они размножаются семенами. И если вы высадите всего 10 луковок, то уже через три года сможете получить целую клумбу», — посоветовала садовод.

Если ваша клумба находится в тени, сажайте ирисы и чернокорень, продолжила она. На солнце прекрасно будет себя чувствовать устойчивая к погодным условиям и небольшому количеству реагента примула. Сирень, форзиция и гортензия, растущие рядом с домом, будут чувствовать себя отлично и через пару лет превратятся в прекрасную декоративную композицию.

«Мальва прекрасно себя чувствует именно на городской клумбе. Как ни странно, для роскошного внешнего вида ей необходима некоторая загазованность. Также около дома можно посадить клематис», — сказала Самойлова.

