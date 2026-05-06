День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 07:00

Что посадить в мае в открытый грунт и в теплицу: главные работы в саду

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Май — самый обманчивый и коварный месяц для огородника. Теплые дни могут сменяться холодными ночами с заморозками, сильным ветром и даже снегом. Как спасти посадки, какие растения плодоносят в мае, можно ли высадить бананы на грядке — в материале NEWS.ru.

Какие работы на даче нужно провести в мае

Кусты, деревья и прочие многолетние растения в саду в мае можно удобрять любыми азотными удобрениями, посоветовала в беседе с NEWS.ru член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова. Их нужно обработать инсектицидами от вредителей и фунгицидами от болезней.

По ее словам, перед тем как сажать растения на грядке в мае, почву необходимо перекопать и разрыхлить граблями.

«А самое главное, что в мае нужно засеять все — и огород, и теплицы. Семена моркови или свеклы можно сажать уже сейчас — они устойчивы к низким температурам. Рассаду стоит высаживать в огород после 15 мая из-за угрозы заморозков», — пояснила садовод.

Как спасти растения на даче от похолодания в мае

Майские заморозки, или так называемые черемуховые холода, совпадают с цветением черемухи, напомнила Воронова. В это время возможно сильное понижение температуры, отчего могут пострадать растения на грядках.

«Если синоптики пообещали похолодание, рекомендуется установить на грядках легкие дуги и накрыть нетканым укрывным материалом», — посоветовала собеседница NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие растения на даче можно посадить в мае

Когда почва в теплице прогреется до пятнадцати градусов, можно высаживать перцы и баклажаны, продолжила садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, между рядами томатов можно посадить сельдерей, базилик, салат, руколу, шпинат.

«У меня в теплице растут несколько сортов китайских огурцов. Я высаживаю дыни, арбузы, баклажаны круглые, белые, размером с шарик пинг-понга, длинные, вытянутые», — посоветовала садовод.

Посадки в открытый грунт стоит делать в конце мая, накрывая при этом пленкой, отметила она. Первым делом сажать можно огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, батат и даже арахис.

Можно ли в мае посадить картошку

Сажать картошку можно примерно с 10 мая. Есть простой способ, показывающий, что пришла пора это делать, поделилась Воронова. Нужно посмотреть, появились ли на березе маленькие листочки. Если их еще нет, значит, почва недостаточно прогрелась и посадки делать рано.

«Можно сажать любые сорта. Самый вкусный — „синеглазка“, он продается на садовом рынке. Если посадить сейчас, в конце июля у вас будет очень вкусный урожай», — посоветовала эксперт.

Какие растения на даче плодоносят в мае

В мае на грядке может взойти ревень, шпинат, укроп, петрушка, редис, ранний листовой салат, клубни топинамбура (так называемая земляная груша), сообщила Самойлова.

«Пока росточки растения не показались из земли, клубни максимально насыщены витаминами и имеют ореховый привкус. Такая „груша“ всегда ценилась за то, что к маю в погребах заканчивается запас овощей, и можно выкопать плод и порадовать себя свежим салатом», — сказала садовод.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли на даче посадить бананы и ананасы

Любым экзотическим растениям, растущим в квартире, можно устроить «летний отпуск» и высадить их в сад. Но перед похолоданием, когда ночью станет минус 4–6, их стоит забирать в дом в большом контейнере, продолжила Самойлова. При этом им нужно обеспечить подходящую температуру, влажность воздуха и проветривание.

По ее словам, так можно поступить с ананасами, которые многие выращивают в горшке дома.

«Теоретически можно вырастить бананы. Но нужно помнить, что плоды они могут дать только на следующий год, да и то, скорее всего, после этого отомрут», — заметила садовод.

Какие цветы можно посадить на клумбе

Для посадки цветов на клумбе вблизи дороги нужно выбирать наиболее устойчивые к погодным условиям и недостатку полива, продолжила Самойлова.

«Порадуют пролески. Почву под ними стоит поддерживать в чистоте. Они размножаются семенами. И если вы высадите всего 10 луковок, то уже через три года сможете получить целую клумбу», — посоветовала садовод.

Если ваша клумба находится в тени, сажайте ирисы и чернокорень, продолжила она. На солнце прекрасно будет себя чувствовать устойчивая к погодным условиям и небольшому количеству реагента примула. Сирень, форзиция и гортензия, растущие рядом с домом, будут чувствовать себя отлично и через пару лет превратятся в прекрасную декоративную композицию.

«Мальва прекрасно себя чувствует именно на городской клумбе. Как ни странно, для роскошного внешнего вида ей необходима некоторая загазованность. Также около дома можно посадить клематис», — сказала Самойлова.

Читайте также:

Помогает или нет лунный календарь при посадке помидоров и огурцов

Грядка на подоконнике: что можно посадить, секреты и простые советы

Работы в саду в апреле: что нужно обязательно посеять прямо сейчас

Как сажать помидоры в теплице и в грунт, чтобы получить богатый урожай

Как собрать большой урожай огурцов: простые советы дачникам

Читайте также
Как не заболеть на море, защитить детей, не заразиться самим: советы врачей
Общество
Как не заболеть на море, защитить детей, не заразиться самим: советы врачей
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
5 мая — Луков день: народные традиции, приметы и поверья о главном овоще
Семья и жизнь
5 мая — Луков день: народные традиции, приметы и поверья о главном овоще
Сажаю эти «живые духи» — и аромат из сада идет в дом: самые вкусно пахнущие растения без хлопот
Общество
Сажаю эти «живые духи» — и аромат из сада идет в дом: самые вкусно пахнущие растения без хлопот
Никакого майонеза: салат из редиски, огурца и заправки со сметаной и медом — будете готовить все лето
Общество
Никакого майонеза: салат из редиски, огурца и заправки со сметаной и медом — будете готовить все лето
Общество
урожай
май
дачи
овощи
цветы
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.