21 февраля 2026 в 13:14

Перестала выбрасывать потемневшие бананы: замораживаю их кружочками и использую до 4 месяцев без потери вкуса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бананы быстро перезревают, и раньше мне приходилось срочно придумывать, куда их пристроить. Теперь я просто отправляю их в морозилку и всегда имею готовую основу для десертов и завтраков. Этот способ помогает экономить и избавляет от лишних отходов.

Для заморозки выбирайте только спелые плоды без повреждений. Очистите их от кожуры и нарежьте кружочками толщиной 1–2 см. Разложите кусочки на противне, застеленном бумагой для выпечки, чтобы они не соприкасались. Поставьте в морозильную камеру на 1–2 часа до полного замерзания. После этого переложите бананы в пакеты или контейнеры и обязательно подпишите дату. Хранить такую заготовку можно до 4 месяцев.

Замороженные бананы отлично подходят для смузи, каш и домашнего мороженого. Достаточно измельчить их в блендере, и получится нежный крем без сахара. Также их удобно добавлять в выпечку — вкус остается насыщенным и ароматным.

Ранее сообщалось, что мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости».

Марина Макарова
М. Макарова
