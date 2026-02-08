Зимняя Олимпиада — 2026
Как приготовить пористые блины — секрет мягкой текстуры и воздушности без лишних хлопот

Мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости». Секрет успеха — аккуратное смешивание компонентов и контроль температуры при жарке.

Смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и разрыхлитель. Отдельно соедините молоко с ванилью или приготовьте пахту из лимонного сока и молока. Влейте жидкость в муку и аккуратно перемешайте — несколько комочков допустимы. Разогрейте сковороду на среднем огне с каплей масла, вылейте тесто и жарьте до появления пузырьков, затем переверните. Блины получаются мягкими, с пористой структурой и золотистой корочкой. Тесто можно хранить несколько дней, а готовые изделия — разогревать или замораживать без потери их воздушности.

Ранее сообщалось, что иногда так хочется накормить семью чем-то вкусным, но без долгого стояния у плиты. Этот рецепт выручает именно в такие дни: продукты самые обычные, а результат как в хорошем кафе. Небольшие хитрости делают блюдо особенно ароматным и насыщенным.

