Как приготовить пористые блины — секрет мягкой текстуры и воздушности без лишних хлопот

Мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости». Секрет успеха — аккуратное смешивание компонентов и контроль температуры при жарке.

Смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и разрыхлитель. Отдельно соедините молоко с ванилью или приготовьте пахту из лимонного сока и молока. Влейте жидкость в муку и аккуратно перемешайте — несколько комочков допустимы. Разогрейте сковороду на среднем огне с каплей масла, вылейте тесто и жарьте до появления пузырьков, затем переверните. Блины получаются мягкими, с пористой структурой и золотистой корочкой. Тесто можно хранить несколько дней, а готовые изделия — разогревать или замораживать без потери их воздушности.

