Секрет сытного ужина без суеты: паста с мясным рагу и шпинатом, которая всегда получается с первого раза

Иногда так хочется накормить семью чем то вкусным, но без долгого стояния у плиты. Этот рецепт выручает именно в такие дни: продукты самые обычные, а результат как в хорошем кафе. Небольшие хитрости делают блюдо особенно ароматным и насыщенным.

Для начала подготовьте ингредиенты. Свиная шея или готовый фарш — 550 г, помидоры в собственном соку — 1 банка (250 г), чеснок — 3 зубчика, лук зеленыи — 20 г, сливки 20–22% — 50 мл, растительное масло — 2 ст. л. (20 мл), зира — 1 ч. л., хлопья чили — 0.5 ч. л., паприка — 2 ч. л., паста — 400 г, шпинат свежй — 70–80 г, пармезан — 50 г. Воду для пасты возьмите 2–3 л и посолите 1–2 ст. л.

Поставьте воду для пасты кипятиться. На сковороде разогрейте масло, обжарьте зеленый лук 2–3 минуты, добавьте фарш и чеснок, готовьте 5–7 минут. Всыпьте специи, соль и перец. Добавьте нарезанные помидоры и 100 мл сока, тушите 10 минут. Отварите пасту 8–10 минут. В рагу влейте сливки, снимите с огня. Соедините пасту с соусом, добавьте 100–150 мл воды от варки. Вмешайте шпинат и прогрейте минуту. Подавайте сразу с тертым пармезаном.

