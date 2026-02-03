Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 07:00

Секрет сытного ужина без суеты: паста с мясным рагу и шпинатом, которая всегда получается с первого раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Иногда так хочется накормить семью чем то вкусным, но без долгого стояния у плиты. Этот рецепт выручает именно в такие дни: продукты самые обычные, а результат как в хорошем кафе. Небольшие хитрости делают блюдо особенно ароматным и насыщенным.

Для начала подготовьте ингредиенты. Свиная шея или готовый фарш — 550 г, помидоры в собственном соку — 1 банка (250 г), чеснок — 3 зубчика, лук зеленыи — 20 г, сливки 20–22% — 50 мл, растительное масло — 2 ст. л. (20 мл), зира — 1 ч. л., хлопья чили — 0.5 ч. л., паприка — 2 ч. л., паста — 400 г, шпинат свежй — 70–80 г, пармезан — 50 г. Воду для пасты возьмите 2–3 л и посолите 1–2 ст. л.

Поставьте воду для пасты кипятиться. На сковороде разогрейте масло, обжарьте зеленый лук 2–3 минуты, добавьте фарш и чеснок, готовьте 5–7 минут. Всыпьте специи, соль и перец. Добавьте нарезанные помидоры и 100 мл сока, тушите 10 минут. Отварите пасту 8–10 минут. В рагу влейте сливки, снимите с огня. Соедините пасту с соусом, добавьте 100–150 мл воды от варки. Вмешайте шпинат и прогрейте минуту. Подавайте сразу с тертым пармезаном.

Ранее сообщалось, что порой хочется чего-то легкого, хрустящего и небанального, особенно после череды сытных блюд. Этот салат как раз из таких вариантов — освежает, быстро готовится и отлично подходит и к ужину, и к праздничному столу. А еще он нравится даже тем, кто обычно равнодушен к овощам.

Проверено редакцией
Читайте также
Гречка болоньезе: сытное блюдо за 20 минут! Мясной фарш, томаты, чеснок и готовая гречка. Аромат, как у итальянского соуса
Общество
Гречка болоньезе: сытное блюдо за 20 минут! Мясной фарш, томаты, чеснок и готовая гречка. Аромат, как у итальянского соуса
Вот как надо готовить яичницу: с таким завтраком утро будет по-настоящему добрым
Общество
Вот как надо готовить яичницу: с таким завтраком утро будет по-настоящему добрым
Лучшее печенье на скорую руку: 7 быстрых рецептов для уютного чаепития
Семья и жизнь
Лучшее печенье на скорую руку: 7 быстрых рецептов для уютного чаепития
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Европа
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Секрет сытного ужина без суеты: паста с мясным рагу и шпинатом, которая всегда получается с первого раза Иногда так хочется накормить семью чем то вкусным, но без долгого стояния у плиты. Этот рецепт выручает именно в такие дни: продукты самые обычные, а результат как в хорошем кафе. Небольшие хитрости делают блюдо особенно ароматным и насыщенным.
Свиная шея или готовый фарш — 550 г
помидоры в собственном соку — 1 банка (250 г)
чеснок — 3 зубчика
лук зеленыи — 20 г
сливки 20–22% — 50 мл
растительное масло — 2 ст. л. (20 мл)
зира — 1 ч. л.
хлопья чили — 0.5 ч. л.
паприка — 2 ч. л.
паста — 400 г
шпинат свежий — 70–80 г
пармезан — 50 г
>
Воду для пасты возьмите 2–3 л и посолите 1–2 ст. л. Поставьте воду для пасты кипятиться.
На сковороде разогрейте масло, обжарьте зеленый лук 2–3 минуты, добавьте фарш и чеснок, готовьте 5–7 минут. Всыпьте специи, соль и перец.
Добавьте нарезанные помидоры и 100 мл сока, тушите 10 минут. Отварите пасту 8–10 минут.
В рагу влейте сливки, снимите с огня. Соедините пасту с соусом, добавьте 100–150 мл воды от варки. Вмешайте шпинат и прогрейте минуту. Подавайте сразу с тертым пармезаном.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России установили даты весенних каникул у школьников
В ГД захотели включить уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии
Президент Италии призвал к перемирию во время Олимпиады
В Москве вскрыли аферу межрегиональной ОПГ с ущербом на 1 млрд рублей
В ГД рассказали о правилах семейной ипотеки, вступивших в силу в феврале
Имя Зеленского всплыло в файлах Эпштейна
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 февраля: инфографика
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 10 украинских БПЛА
Юрист ответил, что грозит за привлечение сотрудника к работе в отпуске
Известные американские политики согласились дать показания по делу Эпштейна
В Минздраве рассказали о пострадавших в смертельном ДТП под Красноярском
Кондитер рассказал, как безошибочно выбрать качественный шоколад
Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ на предприятие
Россиянам напомнили о важном документе перед отдыхом не по путевке
По делу о смертельном ДТП под Красноярском задержали водителя грузовика
В Евросоюзе не смогли согласовать новый кредит для Украины
В аэропортах Северного Кавказа ограничили прием и выпуск самолетов
Нутрициолог рассказала о пользе натурального зефира
В Госдуме призвали проверить все мусорные заводы в России
Путин решил расширить гуманитарную помощь дружественным странам
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.