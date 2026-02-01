Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 12:01

Свежий салат без тяжести и майонезного перебора: как приготовить легкое блюдо из пекинской капусты, которое просят на добавку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда так хочется чего-то легкого, хрустящего и небанального, особенно после череды сытных блюд. Этот салат как раз из таких вариантов — освежает, быстро готовится и отлично подходит и к ужину, и к праздничному столу. А еще он нравится даже тем, кто обычно равнодушен к овощам.

Салат называется «Ева» и готовится из простых, но удачно подобранных ингредиентов. Пекинскую капусту — 300 граммов — тонко шинкую. Свежий огурец нарезаю соломкой или полукружками, зеленое яблоко — тонкими полосками, при желании сбрызгиваю лимонным соком. Корень сельдерея — 80–100 граммов — и свежую зелень измельчаю ножом. Куриное филе — 250–300 граммов — нарезаю мелкими кусочками и быстро обжариваю на небольшом количестве масла, слегка подсаливая. Для заправки смешиваю сметану и майонез — по 3-4 столовые ложки. Соединяю все ингредиенты, добавляю соль по вкусу и посыпаю семенами льна — 1 чайная ложка. Салат получается свежим, сочным и очень гармоничным по вкусу.

Ранее сообщалось, что даже хозяйка без кулинарных навыков сможет приготовить праздничную выпечку. Королевская ватрушка — лучший вариант. Ее рассыпчатое песочное тесто и нежная творожная начинка с лимонной цедрой покорят всех без исключения. Готовится несложно, а выглядит как из кондитерской.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
пекинская капуста — 300 граммов;
свежий огурец — 1 штука;
зеленое яблоко — 1 штука;
корень сельдерея — 80−100 граммов;
куриное филе — 250−300 граммов;
свежая зелень — по вкусу;
сметана и майонез — по 3-4 столовые ложки;
семена льна — 1 чайная ложка;
соль — по вкусу.
Пекинскую капусту — 300 граммов — тонко шинкую. Свежий огурец нарезаю соломкой или полукружками, зеленое яблоко — тонкими полосками, при желании сбрызгиваю лимонным соком.
Корень сельдерея — 80–100 граммов — и свежую зелень измельчаю ножом.
Куриное филе — 250–300 граммов — нарезаю мелкими кусочками и быстро обжариваю на небольшом количестве масла, слегка подсаливая.
Для заправки смешиваю сметану и майонез — по 3-4 столовые ложки. Соединяю все ингредиенты, добавляю соль по вкусу и посыпаю семенами льна — 1 чайная ложка.
