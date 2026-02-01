Свежий салат без тяжести и майонезного перебора: как приготовить легкое блюдо из пекинской капусты, которое просят на добавку

Иногда так хочется чего-то легкого, хрустящего и небанального, особенно после череды сытных блюд. Этот салат как раз из таких вариантов — освежает, быстро готовится и отлично подходит и к ужину, и к праздничному столу. А еще он нравится даже тем, кто обычно равнодушен к овощам.

Салат называется «Ева» и готовится из простых, но удачно подобранных ингредиентов. Пекинскую капусту — 300 граммов — тонко шинкую. Свежий огурец нарезаю соломкой или полукружками, зеленое яблоко — тонкими полосками, при желании сбрызгиваю лимонным соком. Корень сельдерея — 80–100 граммов — и свежую зелень измельчаю ножом. Куриное филе — 250–300 граммов — нарезаю мелкими кусочками и быстро обжариваю на небольшом количестве масла, слегка подсаливая. Для заправки смешиваю сметану и майонез — по 3-4 столовые ложки. Соединяю все ингредиенты, добавляю соль по вкусу и посыпаю семенами льна — 1 чайная ложка. Салат получается свежим, сочным и очень гармоничным по вкусу.

