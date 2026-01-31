Королевская ватрушка: царский десерт на вашей кухне — просто и потрясающе вкусно!

Даже хозяйка без кулинарных навыков сможет приготовить праздничную выпечку. Королевская ватрушка — лучший вариант. Её рассыпчатое песочное тесто и нежная творожная начинка с лимонной цедрой покорят всех без исключения. Готовится несложно, а выглядит как из кондитерской.

Для теста возьмите пшеничную муку (250 г), охлаждённое сливочное масло (150 г), сахар (80 г), пищевую соду (0,5 ч. л.) и щепотку соли. Для начинки понадобится творог (500 г — лучше 9% или мягкий зернёный), куриные яйца (4 шт.), сахар (120 г), ванильный сахар (8 г, один пакетик), цедра одного лимона и ягоды красной смородины (60 г, свежие или замороженные).

Начните с начинки: смешайте творог с яйцами, обоими видами сахара и лимонной цедрой до однородной массы. Для теста просейте муку, добавьте сухие ингредиенты, затем натрите холодное масло и быстро разотрите в крошку. Разогрейте духовку до 180∘C. В форме распределите две трети песочной крошки, выложите начинку, сверху посыпьте оставшейся крошкой и ягодами. Выпекайте 40–45 минут до румяной корочки. Дайте ватрушке полностью остыть в форме — так она сохранит идеальную текстуру.

