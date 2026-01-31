Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 12:13

Королевская ватрушка: царский десерт на вашей кухне — просто и потрясающе вкусно!

Даже хозяйка без кулинарных навыков сможет приготовить праздничную выпечку. Королевская ватрушка — лучший вариант. Её рассыпчатое песочное тесто и нежная творожная начинка с лимонной цедрой покорят всех без исключения. Готовится несложно, а выглядит как из кондитерской.

Для теста возьмите пшеничную муку (250 г), охлаждённое сливочное масло (150 г), сахар (80 г), пищевую соду (0,5 ч. л.) и щепотку соли. Для начинки понадобится творог (500 г — лучше 9% или мягкий зернёный), куриные яйца (4 шт.), сахар (120 г), ванильный сахар (8 г, один пакетик), цедра одного лимона и ягоды красной смородины (60 г, свежие или замороженные).

Начните с начинки: смешайте творог с яйцами, обоими видами сахара и лимонной цедрой до однородной массы. Для теста просейте муку, добавьте сухие ингредиенты, затем натрите холодное масло и быстро разотрите в крошку. Разогрейте духовку до 180∘C. В форме распределите две трети песочной крошки, выложите начинку, сверху посыпьте оставшейся крошкой и ягодами. Выпекайте 40–45 минут до румяной корочки. Дайте ватрушке полностью остыть в форме — так она сохранит идеальную текстуру.

Ранее сообщалось, что, если хочется поставить на стол что-то красивое, вкусное и необычное, этот салат станет настоящим украшением. Он сочетает сладость, нежность и легкую пикантность, а готовить его проще простого — без слоев, форм и фигурных вырезаний. «Гранатовая долька» точно удивит гостей и создаст праздничное настроение.

