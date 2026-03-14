Что такое АСМР: четыре буквы, заставившие замереть всех перед экранами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если вы хоть раз слышали тихий шепот, мягкое шуршание упаковки или ритмичное постукивание пальцами по деревянной поверхности — вы уже знакомы с АСМР. Что такое АСМР простыми словами: это автономная сенсорная меридиональная реакция организма на звуковые и зрительные стимулы, вызывающая приятные мурашки, расслабление и легкую эйфорию. Именно этот феномен стал основой целого жанра видеоконтента, покорившего миллионы пользователей по всему миру.

Расшифровка аббревиатуры

АСМР — это русский вариант английской аббревиатуры ASMR, которая расшифровывается как Autonomous Sensory Meridian Response. Дословный перевод — «автономная сенсорная меридиональная реакция». Звучит научно, но суть проста: мозг воспринимает определенные тихие звуки или образы как безопасные и приятные, в ответ активируя зоны, связанные с удовольствием, вниманием и чувством защищенности. Это своеобразный гибрид физиологии, психологии и магии восприятия.

За что любят и ненавидят АСМР-ролики

Зрители приходят в АСМР за покоем: шепот, шелест листьев, звук расчески, тихий женский голос — все это буквально замедляет сердцебиение и снижает тревожность, что подтверждено исследованиями. Эффект получают около 25–30% зрителей — у них улучшается настроение и нормализуется артериальное давление. Но есть и обратная сторона: звуки чавканья за едой, причмокивание или хруст становятся настоящей пыткой для тех, чей мозг не готов «сдаться» расслабляющим сигналам. Так один и тот же контент одних погружает в сладкую дремоту, а других — раздражает до предела.

Почему АСМР никуда не уйдет

АСМР-ролики заполняют важный психологический пробел: они компенсируют дефицит позитивных эмоций и близости, которых многим не хватает в повседневной жизни. Не зря самые популярные форматы — шепотные ролевые игры с врачом, парикмахером или массажистом: они дарят ощущение заботы и безопасности. Вертикальные соцсети и видеохостинги только подстегивают спрос — короткие АСМР-клипы отлично вписываются в формат рилс и шортс, не теряя своего терапевтического эффекта. Пока у людей есть стресс и потребность в тишине — этот жанр будет жить.

АСМР — это не странная интернет-мода, а реальная физиологическая реакция, которую испытывает каждый третий зритель такого контента. Одних он убаюкивает, снимает тревогу, других — раздражает, но равнодушным не оставляет никого. Если вы до сих пор искали ответ на вопрос, что такое АСМР: это ваш личный звуковой триггер, который либо подарит вам лучший сон в жизни, либо заставит срочно закрыть вкладку. Попробуйте — и сами все поймете.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя смотреть ролики и одновременно принимать пищу — речь об угрозе вашей фигуре.

Виктория Семенова
