08 февраля 2026 в 08:57

Смотришь видео и жуешь: вот почему ты переедаешь и не замечаешь

Почему вредно есть под видео с телефона или ТВ — что будет, если смотреть не в тарелку Почему вредно есть под видео с телефона или ТВ — что будет, если смотреть не в тарелку Фото: Shutterstock/FOTODOM
Помните старую поговорку «Когда я ем, я глух и нем»? Наши бабушки знали толк в правильном питании, призывая концентрироваться на процессе приема пищи. Сегодня же большинство людей обедает с телефоном в руках или перед телевизором, даже не подозревая, к каким последствиям это приводит.

Почему внимание к еде так важно

Когда мы едим осознанно и смотрим в свою тарелку, наш мозг правильно обрабатывает вкус, текстуру и запах пищи. Это запускает важные процессы: активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за полноценное переваривание. Организм получает четкие сигналы о насыщении, пища усваивается эффективнее, а питательные вещества правильно распределяются.

Чем опасно есть перед экранами

Почему вредно есть завтрак или ужин под видео с телефона? Исследования показывают: отвлеченное внимание заставляет нас съедать на 30% больше калорий. Мозг занят обработкой визуальной информации с экрана, поэтому пропускает сигналы о насыщении. Человек ест автоматически, не чувствуя вкуса и не контролируя порции.

Более того, отвлечение на гаджеты замедляет метаболизм, что приводит к медленному перевариванию и накоплению жировых отложений. Постоянный стресс от многозадачности блокирует нормальную работу пищеварительной системы, что может спровоцировать гастрит, синдром раздраженного кишечника и даже панкреатит.

Мукбанги: развлечение или угроза

Отдельная тема — просмотр мукбангов (роликов с поеданием огромных порций) во время собственного приема пищи. Это двойной удар: вы не только отвлекаетесь от своей тарелки, но и бессознательно копируете модель переедания. Врачи предупреждают, что регулярный просмотр такого контента нормализует нездоровые пищевые привычки и может спровоцировать расстройства пищевого поведения.

Как вернуть осознанность к столу

Почему вредно есть под видео с телефона — теперь понятно. Но как отучить себя и детей от этой привычки?

  • Начните с малого: установите правило «никаких гаджетов за столом».

  • Выделите 15–20 минут на спокойный прием пищи без отвлекающих факторов.

  • Сосредоточьтесь на вкусе, запахе и текстуре еды — это не только улучшит пищеварение, но и поможет по-настоящему насладиться трапезой.

Для детей важен личный пример: семейные обеды без экранов формируют здоровые привычки на всю жизнь.

Виктория Семенова
В. Семенова
