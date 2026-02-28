Салат «Танюша» к 8 Марта — нежный слоёный рецепт, который украсит любой праздничный стол

Перед 8 Марта хочется приготовить что-то особенное — красивое, нежное и при этом несложное. Салат «Танюша» именно такой вариант: простые продукты превращаются в праздничное блюдо, которое выглядит эффектно и нравится всем без исключения. Его удобно приготовить заранее, а вкус становится только лучше.
Ингредиенты:
- куриное филе отварное или копчёное — 300 г;
- шампиньоны — 250 г;
- яйца — 4 шт. (240 г);
- сыр твёрдый — 120 г;
- лук репчатый — 80 г;
- майонез — 120 г.
Приготовление
Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Грибы нарежьте пластинками и обжарьте вместе с луком до мягкости, затем остудите. Яйца отварите вкрутую и натрите на тёрке, сыр измельчите отдельно. Собирайте салат слоями: сначала курица и немного майонеза, затем грибы с луком, дальше яйца с майонезом и сверху сыр. Дайте салату постоять 30 минут, чтобы слои пропитались. Получается нежное, сытное и очень красивое блюдо, которое создаёт настоящее весеннее настроение.
