28 февраля 2026 в 11:30

Салат «Танюша» к 8 Марта — нежный слоёный рецепт, который украсит любой праздничный стол

Фото: NEWS.ru
Перед 8 Марта хочется приготовить что-то особенное — красивое, нежное и при этом несложное. Салат «Танюша» именно такой вариант: простые продукты превращаются в праздничное блюдо, которое выглядит эффектно и нравится всем без исключения. Его удобно приготовить заранее, а вкус становится только лучше.

Ингредиенты:

  • куриное филе отварное или копчёное — 300 г;
  • шампиньоны — 250 г;
  • яйца — 4 шт. (240 г);
  • сыр твёрдый — 120 г;
  • лук репчатый — 80 г;
  • майонез — 120 г.

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Грибы нарежьте пластинками и обжарьте вместе с луком до мягкости, затем остудите. Яйца отварите вкрутую и натрите на тёрке, сыр измельчите отдельно. Собирайте салат слоями: сначала курица и немного майонеза, затем грибы с луком, дальше яйца с майонезом и сверху сыр. Дайте салату постоять 30 минут, чтобы слои пропитались. Получается нежное, сытное и очень красивое блюдо, которое создаёт настоящее весеннее настроение.

Ранее сообщалось, что многие отказываются готовить речную рыбу из-за мелких костей и риска пересушить мясо. Но есть простой способ, который решает сразу обе проблемы. Обычные надрезы перед жаркой делают рыбу намного удобнее при употреблении в пищу и вкуснее.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
