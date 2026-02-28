Зимняя Олимпиада — 2026
Для постного завтрака жарю капустные лепешки с зеленым луком — румяные, сочные, с пылу с жару. Делаю сразу двойную порцию

Беру капусту, зеленый лук и немного муки и жарю постные лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина в пост. Его необычность в том, что без яиц и молока капустные лепешки получаются румяными, сочными, с хрустящей корочкой, а зеленый лук добавляет свежесть и весенний аромат. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, поджаристые лепешки снаружи и нежная, мягкая капустная серединка внутри, щедро приправленная луком и специями. Они такие аппетитные, что исчезают со сковороды быстрее, чем я успеваю пожарить новую порцию. Делаю сразу двойную — все равно мало!

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, большой пучок зеленого лука, 3–4 ст. ложки муки, 1/2 ч. ложки соды, гашенной уксусом, соль, перец, куркума для цвета (по желанию), растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, зеленый лук мелко нарежьте. В миске смешайте капусту с луком, посолите, слегка помните руками, чтобы она пустила сок. Добавьте муку, соду, перец и куркуму, тщательно перемешайте. Масса должна напоминать густое тесто. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте капустную смесь ложкой, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими с постным соусом или просто так.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

