Трамп обвинил Иран в срыве ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в преднамеренном срыве дипломатических усилий по ядерному урегулированию. По словам американского лидера во время выступления, траслировавшегося в Truth Social, после военной операции «Полуночный молот» в 2025 году Вашингтон неоднократно предлагал Ирану условия новой сделки, однако все инициативы были проигнорированы.

Мы предупредили их, чтобы они никогда не возобновляли свои злонамеренные попытки создать ядерное оружие, и мы неоднократно пытались заключить сделку. <...> Они отвергали любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций, — подчеркнул Трамп.

Белый дом утверждает, что Иран не только попытался восстановить свою ядерную программу, но и значительно продвинулся в создании баллистических ракет большой дальности. Согласно заявлению президента, эти разработки уже представляют прямую угрозу европейским союзникам США и американскому контингенту.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о новых превентивных ударах Израиля по объектам в Тегеране. В рамках совместных действий ВВС Израиля и США была атакована резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Операция получила кодовое название «Щит Иуды».