Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 11:19

Трамп обвинил Иран в срыве ядерной сделки

Трамп объяснил причины эскалации на Ближнем Востоке отказом Ирана от сделки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в преднамеренном срыве дипломатических усилий по ядерному урегулированию. По словам американского лидера во время выступления, траслировавшегося в Truth Social, после военной операции «Полуночный молот» в 2025 году Вашингтон неоднократно предлагал Ирану условия новой сделки, однако все инициативы были проигнорированы.

Мы предупредили их, чтобы они никогда не возобновляли свои злонамеренные попытки создать ядерное оружие, и мы неоднократно пытались заключить сделку. <...> Они отвергали любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций, — подчеркнул Трамп.

Белый дом утверждает, что Иран не только попытался восстановить свою ядерную программу, но и значительно продвинулся в создании баллистических ракет большой дальности. Согласно заявлению президента, эти разработки уже представляют прямую угрозу европейским союзникам США и американскому контингенту.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о новых превентивных ударах Израиля по объектам в Тегеране. В рамках совместных действий ВВС Израиля и США была атакована резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Операция получила кодовое название «Щит Иуды».

Иран
США
Белый дом
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России введут особые правила для турпоездов
В ОАЭ раздались взрывы
Посольство России в Тегеране раскрыло данные о жертвах атак Израиля
Украинского депутата пытались мобилизовать под дулом пистолета
Глава Минздрава США раскрыл число зависимых от опиоидов американцев
ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях
Стало известно, как США назвали военную операцию против Ирана
ВСУ остались без «элитного» прикрытия сразу на двух направлениях
«Искандер» сжег HIMARS, кошмаривший Белгород: удары по Украине 28 февраля
Трамп устроил разнос главу ФБР из-за видео с пивом
Названы регионы, которые засыплет снегом в первую неделю марта
Жесткий ответ Ирана на атаки Израиля попал на видео
«Хлеба и революции»: как и почему пала российская монархия
Выяснились подробности похищения девочки из Смоленска
«Миротворец показал лицо»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран
Наступление ВС РФ на Харьков 28 февраля: войска расщепило на атомы, Купянск
«Ребенок любви»: коллега рассказала, что заставило Шевчук сильно страдать
Трамп не исключил возможные потери США в военной операции против Ирана
Иранцам «обрубили» интернет
Стало известно, когда прекратится массированный обстрел Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.