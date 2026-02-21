Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 12:19

Американист ответил, почему Трамп ввел глобальную пошлину

Американист Дудаков: Трамп ввел глобальную пошлину для сохранения авторитета

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Глава Белого дома Дональд Трамп ввел глобальную пошлину для сохранения авторитета, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, на такой шаг повлияло решение Верховного суда США о признании незаконными прошлых тарифов.

Нужно воспринимать последнее заявление администрации Трампа как во многом отчаянную меру и попытку просто сохранить лицо нынешней администрации, потому что Верховный суд США аннулировал действие большого количества тарифов, которые Трамп вводил, используя режим чрезвычайной ситуации в торговой сфере, введенной им же самим. Это, конечно, грандиозное политическое поражение, — заявил он.

Американист отметил, что глобальные пошлины перестанут действовать через 150 дней и продлить их не получится. По его словам, решение Верховного суда США делает ппереговорную позицию Штатов более уязвимой.

Трамп ввел пошлину 10% и только на срок до 150 дней. Потом их придется отменять, либо просить одобрения на продление у Конгресса, который вряд ли на это пойдет. Причем отмена случится прямо перед выборами в Конгресс. Я не думаю, что это как-то поможет Трампу. Сейчас мы видим, что после решения Верховного суда его переговорная позиция со всем миром резко ослабла. Зачем договариваться с американской администрацией, если завтра все эти тарифы и пошлины могут быть отменены решением того или иного суда, — заключил Дудаков.

Ранее Трамп анонсировал введение ввозных пошлин в размере 10% для всех стран мира. Он добавил, что тарифы начнут действовать в самое ближайшее время. В Белом доме уточнили, что распоряжение вступит в силу 25 февраля и будет действовать на протяжении 150 дней.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
