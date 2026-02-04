Чем отличается пароварка от мультиварки: разбираемся в кухонных гаджетах

Чем отличается пароварка от мультиварки — вопрос, который волнует многих хозяек при выборе кухонной техники. Главное отличие заключается в способе приготовления: пароварка готовит исключительно на пару, сохраняя максимум витаминов, а мультиварка — универсальный прибор, способный варить, тушить, жарить и запекать. Сегодня на рынке представлено множество современных многофункциональных устройств, которые значительно упрощают процесс приготовления пищи, и в этом разнообразии легко запутаться. Давайте разберемся в особенностях этих технологичных приборов.

Пароварка обладает рядом преимуществ: она готовит диетические блюда без масла, сохраняет полезные вещества в продуктах и позволяет одновременно готовить несколько блюд в разных ярусах. Однако у нее есть недостатки: ограниченность в способах приготовления, невозможность получить румяную корочку и специфический вкус паровых блюд, который нравится не всем.

Мультиварка радует своей универсальностью: в ней можно готовить супы, каши, выпечку, йогурты и даже жарить. Она экономит время благодаря отложенному старту и автоматическим программам. Минусы: более высокая цена по сравнению с пароваркой, больший расход электроэнергии и необходимость использования масла для некоторых блюд.

Принципиальные отличия этих приборов кроются в их функционале и назначении. Пароварка — это узкоспециализированное устройство для здорового питания, работающее по принципу водяной бани. Мультиварка представляет собой компьютеризированную кастрюлю с множеством режимов, заменяющую несколько кухонных приборов одновременно.

Что выбрать: если вы придерживаетесь правильного питания и готовите диетические блюда — берите пароварку. Для разнообразного меню и экономии места на кухне лучше подойдет мультиварка.

Итак, мы выяснили, чем отличается пароварка от мультиварки: первая специализируется на паровой обработке продуктов и идеальна для здорового питания, вторая — многофункциональный помощник для приготовления любых блюд. Выбор зависит от ваших кулинарных предпочтений и образа жизни: приверженцам ЗОЖ подойдет пароварка, любителям кулинарных экспериментов — мультиварка, а идеальный вариант — иметь оба прибора на кухне.

