Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 10:29

Спагетти болоньезе в мультиварке: пошаговый рецепт мясного соуса

Спагетти болоньезе в мультиварке: пошаговый рецепт мясного соуса Спагетти болоньезе в мультиварке: пошаговый рецепт мясного соуса Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нарежьте кубиками 100 г панчетты. В чаше мультиварки в режиме «Жарка» обжарьте панчетту до хруста. Добавьте мелко рубленные лук, морковь и черешковый сельдерей. Пассеруйте 7 минут. Введите смесь мясного фарша (говядина + свинина), разбивая лопаткой. Обжаривайте 10 минут до зернистой структуры. Влейте 100 мл красного вина и выпарите. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты и обжаривайте 2 минуты. Секрет: влейте 50 мл цельного молока и потомите до впитывания. Это смягчит кислоту. Добавьте 400 г протертых томатов в собственном соку, щепотку мускатного ореха и веточку розмарина. Готовьте в режиме «Тушение» 3 часа. За 10 минут до конца добавьте 1 ч. л. соевого соуса для глубины вкуса. Подавайте со спагетти и пармезаном.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить срочные малосольные огурцы: хрустящие и ароматные уже через 6 часов

рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
спагетти
мультиварки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.