Спагетти болоньезе в мультиварке: пошаговый рецепт мясного соуса

Нарежьте кубиками 100 г панчетты. В чаше мультиварки в режиме «Жарка» обжарьте панчетту до хруста. Добавьте мелко рубленные лук, морковь и черешковый сельдерей. Пассеруйте 7 минут. Введите смесь мясного фарша (говядина + свинина), разбивая лопаткой. Обжаривайте 10 минут до зернистой структуры. Влейте 100 мл красного вина и выпарите. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты и обжаривайте 2 минуты. Секрет: влейте 50 мл цельного молока и потомите до впитывания. Это смягчит кислоту. Добавьте 400 г протертых томатов в собственном соку, щепотку мускатного ореха и веточку розмарина. Готовьте в режиме «Тушение» 3 часа. За 10 минут до конца добавьте 1 ч. л. соевого соуса для глубины вкуса. Подавайте со спагетти и пармезаном.

