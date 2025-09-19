Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 11:22

Срочные малосольные огурцы: хрустящие и ароматные уже через 6 часов

Срочные малосольные огурцы: хрустящие и ароматные уже через 6 часов

Чтобы огурцы получились по-настоящему хрустящими, начните с выбора правильных плодов — идеально подходят некрупные грунтовые огурцы сорта «Нежинский». Тщательно промойте их и обрежьте обе плодоножки, это критически важно для проникновения рассола. Возьмите эмалированную или стеклянную посуду. На дно уложите зонтик укропа, лист хрена, несколько смородиновых листьев и зубчик чеснока, разрезанный пополам. Плотно уложите огурцы вертикально. Для рассола в одном литре чистой фильтрованной воды растворите столовую ложку каменной соли сорта «Экстра» и добавьте неожиданный ингредиент — щепотку семян кориандра. Залейте огурцы холодным рассолом. Самый важный шаг: положите сверху на огурцы несколько кубиков пищевого льда и оставьте при комнатной температуре ровно на 6 часов. Это секрет идеального хруста. После уберите в холодильник еще на 2 часа. Подавайте, украсив свежим укропом.

Ранее мы писали о секретах идеальной запеченной свеклы: как сделать ее сочной и сладкой.

Оксана Головина
О. Головина
