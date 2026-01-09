Огурцы для стройности: как сбросить 5 кг за считаные дни без усилий

Монодиета для быстрого похудения на огурцах — один из самых доступных способов избавиться от лишних килограммов за короткий срок. Всего за 3–5 дней вы сможете сбросить до 3–5 кг и заметно уменьшить отеки. Секрет эффективности кроется в уникальном составе огурцов: они на 95% состоят из воды, содержат всего 15 ккал на 100 г и богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение.
Ингредиенты для строгой огуречной диеты:
свежие огурцы — 1,5–2 кг в день;
зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — по вкусу;
лимонный сок или растительное масло — 1 чайная ложка для заправки салата;
зеленый чай без сахара — 1–2 л;
чистая вода — не менее 1,5 л.
Огурцы употребляют целиком с кожицей, нарезая в салат или используя как перекус. Раз в день разрешается добавить к огурцам свежую зелень и сделать легкую заправку. Эта монодиета для быстрого похудения относится к экстремальным методам, поэтому перед началом обязательна консультация врача.
