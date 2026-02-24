Десятки штрафов, позднее отцовство, скандалы: как живет Аркадий Укупник

Заслуженный артист России Аркадий Укупник прославился благодаря ироничному хиту «Я на тебе никогда не женюсь». Что известно о жизни певца, какие последние новости выходили о нем?

Что известно о биографии и карьере Аркадия Укупника

Аркадий Укупник родился в семье учителей в украинском Каменце-Подольском и, как принято в еврейских семьях, начал с изучения скрипки. Затем он поступил в МГТУ имени Баумана, выбрав специальность «оборудование и технология сварочного производства». Казалось, что его будущее связано с инженерией, но музыка взяла верх. Он играл на бас-гитаре в ресторанах, но все изменилось, когда его игру услышал Юрий Антонов. Именно мэтр пригласил его в свой коллектив, что стало первым шагом к успеху в шоу-бизнесе.

В 1980-х годах Укупник стал известен как композитор, создающий хиты для звезд эстрады. Многие не подозревают, но его авторство принадлежит таким хитам, как «Рябиновые бусы» Ирины Понаровской, «Милая» Филиппа Киркорова и «Сильная женщина», которая изначально не понравилась Алле Пугачевой для ее дочери, но впоследствии была исполнена ею самой.

В 1991 году именно Алла Пугачева пригласила его на сцену в качестве исполнителя, предложив выступить с песней «Фиеста» на «Рождественских встречах». Однако перед выходом на сцену произошел забавный инцидент: Укупник продал свою машину и опасался оставлять деньги в гардеробе, поэтому пришел с портфелем. Пугачева, увидев это, неожиданно поддержала его: «Неплохой имидж, с портфелем и выйдешь на концерте».

Так родился образ интеллигентного чудака. Позже Укупник продюсировал группу «Кар-Мэн» и писал хиты для Влада Сташевского и Алены Апиной.

74-летний Укупник, несмотря на свой возраст, не собирается завершать карьеру. Он активно занимается творчеством и в 2024 году представил два новых альбома — «Песни для курортного романа» и «Рыжая осень». В 2025 году композитор выпустил еще один сборник под названием «Аркадий Укупник». Укупник продолжает давать концерты и радовать своих поклонников живыми выступлениями, демонстрируя, что его песни остаются популярными.

Как сложилась личная жизнь Аркадия Укупника

Аркадий Укупник, известный хитом «Я на тебе никогда не женюсь», трижды был женат и имеет троих детей. В программе «Секрет на миллион» он признался, что не был верен первой жене и оставлял женщин из-за внезапных чувств.

Первой женой музыканта стала Лилия Лельчук. Укупник сделал ей предложение спонтанно, прямо в вагоне метро. В этом союзе появился сын Григорий, но, когда мальчику исполнилось три года, брак распался. Аркадий ушел, продолжал выплачивать алименты, но почти не общался с сыном.

Второй брак Игоря Укупника с Мариной Никитиной длился 13 лет, в этом союзе родилась дочь Юнна. Отношения завершились из-за измены Укупника, который на вечеринке познакомился с Натальей и взял ее номер телефона. Об измене стало известно во время поездки на Канары.

После развода Юнна осталась с матерью и потеряла связь с отцом на долгие годы. Она обвиняла его новую жену в том, что та настроила отца против общения. Укупник впервые увидел свою внучку (дочь Юнны) только через четыре года после ее рождения. Лишь в апреле 2025 года артист сообщил журналистам: «У нас все хорошо. Внучку видел».

Аркадий Укупник живет с женой Натальей Турчинской в Подмосковье. Она младше его на 17 лет, и их брак длится уже более 20 лет. Долгое время у пары не было детей, но в 2011 году, когда Укупнику было уже 58 лет, на свет появилась их дочь Софья. Артист признается, что это событие потрясло его до глубины души.

В каких скандалах был замечен Аркадий Укупник

23 февраля 2026 года Telegram-канал Mash сообщил, что Аркадий Укупник накопил 47 тыс. рублей штрафов за год. По информации канала, певец игнорировал оплату 38 нарушений на своем Range Rover.

В публикации канала говорится, что Укупник заработал 25 штрафов за скорость, шесть — за игнорирование разметки и знаков, два — за опасные маневры. Канал уточняет, что в списке также неоплаченная парковка, выезд на выделенную полосу и штрафы от Московской административной дорожной инспекции. По информации канала, у артиста, кроме этого, есть налоговые задолженности: 181 тыс. рублей за пользование имуществом и 114 рублей пени.

Также в начале пандемии коронавирусной инфекции у Аркадия Укупника произошел конфликт с артистом Львом Лещенко. Когда в прессе появились новости о болезни последнего и певицы Надежды Бабкиной, Укупник обвинил старшего коллегу в заражении «русской казачки». Однако позднее композитор принес извинения за сказанное.

«И кто-то мне сказал, что он и у Бабкиной был. Где-то я это ляпнул. Лев Валерьянович, простите ради бога!» — сказал Укупник.

Также 16 ноября 2023 года стало известно, что счета Аркадия Укупника арестовала Федеральная налоговая служба из-за накопившегося долга в 42 тыс. рублей. По данным Mash, артист не оплатил услуги охранной фирмы «Гольфстрим», которая охраняла его жилье, задолжав компании 72 тыс. рублей, после этого организация подала на артиста в суд, который взыскал с него 47 тыс. рублей. Сам музыкант наличие долгов отрицает.

Читайте также:

Личная жизнь, слова об СВО, скандал с Михалковым: где сейчас Кирилл Кяро

Личная жизнь, вражда с Плющенко, здоровье: где сейчас Алексей Ягудин

«Захват» поселка, бездетность, скандал из-за СВО: где сейчас певица Zivert