Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 12:43

Защита Лерчек просит приостановить производство по ее делу

РИА Новости: защита Лерчек просит приостановить дело из-за ее болезни

Подписывайтесь на нас в MAX

Защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) просит Гагаринский суд Москвы приостановить производство по уголовному делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ в связи с болезнью, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что женщине провели химиотерапию в рамках лечения рака желудка четвертой стадии.

Мы просим приостановить производство по делу в связи с болезнью одного из подсудимых Валерии Чекалиной, — заявил адвокат.

Ранее сегодня, 16 марта, стало известно, что Чекалиной провели еще одну операцию и удалили новообразование в позвонках. Женщина теперь не может самостоятельно передвигаться. Кроме того, у нее острая потеря зрения на правый глаз.

Сообщалось, что Чекалина приступила к курсу химиотерапии в государственном онкологическом центре имени Блохина. Решение о госпитализации в российскую клинику было принято из-за невозможности выезда за границу и отсутствия средств на зарубежное лечение.

До этого онколог Евгений Черемушкин допустил, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка. Кроме того, по его словам, гормоны роста, которые нужны для развития плода, могли способствовать росту опухоли.

Лерчек
болезни
суды
онкология
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.