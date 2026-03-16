16 марта 2026 в 12:46

МИД РФ назвал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН особо актуальной

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Инициатива президента России Владимира Путина о проведении встречи глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН приобрела особую значимость на фоне войны на Ближнем Востоке, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в ходе конференции Модели ООН МГУ. Он напомнил, что российский лидер впервые озвучил эту идею в год 75-летия окончания Второй мировой войны и основания Организации, передает ТАСС.

Владимир Путин акцентировал: разобщенность перед лицом угроз может обернуться страшными последствиями. Пример могут и должны подать страны-основательницы ООН, которые несут ответственность за сохранение цивилизации <...> инициатива российского лидера сегодня приобрела особую актуальность на фоне критической дестабилизации международно-правовой системы, — сказал Логвинов.

Ранее бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не предпринял достаточных усилий для защиты норм международного права после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Он также указал на бездействие нынешнего руководства Блока, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и своего преемника Каю Каллас.

Россия
МИД РФ
Ближний Восток
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Подмосковья напомнили, когда начнется пик активности клещей
Военэксперт ответил, кто стоит за массированными ударами ВСУ по Москве
Лавров призвал остановить убийства мирных жителей на Ближнем Востоке
Пропавшего неделю назад подростка из Бокситогорска нашли
В КСИР раскрыли одну особенность нового удара по Израилю
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

