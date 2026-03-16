МИД РФ назвал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН особо актуальной

Инициатива президента России Владимира Путина о проведении встречи глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН приобрела особую значимость на фоне войны на Ближнем Востоке, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в ходе конференции Модели ООН МГУ. Он напомнил, что российский лидер впервые озвучил эту идею в год 75-летия окончания Второй мировой войны и основания Организации, передает ТАСС.

Владимир Путин акцентировал: разобщенность перед лицом угроз может обернуться страшными последствиями. Пример могут и должны подать страны-основательницы ООН, которые несут ответственность за сохранение цивилизации <...> инициатива российского лидера сегодня приобрела особую актуальность на фоне критической дестабилизации международно-правовой системы, — сказал Логвинов.

Ранее бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не предпринял достаточных усилий для защиты норм международного права после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Он также указал на бездействие нынешнего руководства Блока, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и своего преемника Каю Каллас.