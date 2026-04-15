ВСУ остались без «подпитки» в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 15 апреля

Российские военные изолировали район боевых действий в Константиновке Донецкой Народной Республики, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, это позволяет отрезать противника от основных маршрутов подвоза боеприпасов и личного состава. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 15 апреля?

Гарнизон ВСУ в Константиновке остался без «подпитки»

«Фактически мы провели изоляцию района боевых действий. То есть внутри идут бои, а снаружи нет подпитки гарнизона», — отметил Кнутов.

Эксперт уточнил, что населенный пункт взят в клещи с трех сторон, при этом четвертую сторону брать необязательно — по ней можно «работать» артиллерией и дронами. Именно охват с севера позволил перерезать дорогу, связывающую Константиновку и Дружковку, которая теперь находится под постоянным огневым контролем российских войск.

ВС РФ закрепляются у Хатнего

Российские военные наращивают оборону и закрепляются на занятых рубежах на участке Меловое — Хатнее в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, действия направлены на создание буферной зоны у границы с Белгородской областью. Он отметил, что на данном направлении сейчас продолжаются позиционные столкновения.

«Наши военнослужащие сосредоточились на закреплении ранее достигнутых результатов и укреплении оборонительных рубежей у Хатнего для создания буферной зоны, которая уже сформировалась на стыке с приграничными территориями Белгородской области», — сказал он.

«Север» за сутки уничтожил 90 украинских БПЛА

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 45 тяжелых боевых квадрокоптеров и 90 БПЛА самолетного типа, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

«Обнаружены и уничтожены 31 пункт управления беспилотными летательными аппаратами, 90 БПЛА самолетного типа, 45 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18, четыре квадроцикла, багги, шесть НРТК», — сообщил Межевых.

ВСУ потеряли 80 тяжелых квадрокоптеров

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 44 БПЛА самолетного типа, 80 тяжелых боевых квадрокоптеров и пять реактивных снарядов HIMARS, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 80 тяжелых боевых квадрокоптеров, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и девять барражирующих боеприпасов противника», — сообщил Бигма.

Кроме того, по его данным, за сутки были уничтожены две гаубицы М-198 и М777 американского производства, 14 наземных робототехнических комплексов и 43 пункта управления беспилотниками ВСУ.

Оператор FPV-дрона уничтожил около 50 единиц тяжелой техники ВСУ

Оператор FPV-дрона 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» с позывным Небо уничтожил около 50 единиц тяжелой военной техники ВСУ, включая немецкую гаубицу PzH 2000 и польскую Krab, передает РИА Новости.

«Непосредственно нас отправляли на поиск артиллерии, САУшек, танков. Находили, уничтожали. САУ Krab попадалась, танк Т-80. Самое такое хорошее, редкое — это PzH 2000, немецкая гаубица самоходная. М-37 гаубица у меня была. Из тяжелой техники в районе 50 с чем-то штук (уничтожено. — NEWS.ru)», — сообщил Небо.

