14 апреля 2026 в 20:22

Гарнизон ВСУ в Константиновке остался без «подпитки»

Кнутов: ВС России изолировали район боев в Константиновке

ВС РФ в зоне СВО
Российские военные изолировали район боевых действий в Константиновке Донецкой Народной Республики, заявил в интервью ИС «Вести» военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, это позволяет отрезать противника от основных маршрутов подвоза боеприпасов и личного состава.

Фактически мы провели изоляцию района боевых действий. То есть внутри идут бои, а снаружи нет подпитки гарнизона, — отметил Кнутов.

Эксперт уточнил, что населенный пункт взят в клещи с трех сторон, при этом четвертую сторону брать необязательно — по ней можно «работать» артиллерией и дронами. Именно охват с севера позволил перерезать дорогу, связывающую Константиновку и Дружковку, которая теперь находится под постоянным огневым контролем российских войск.

Ранее российский военнослужащий с позывным Кот уничтожил шесть единиц техники подвоза Вооруженных сил Украины, используя трофейные беспилотники. Это позволило перерезать линии снабжения противника и помочь российским войскам успешно прорвать оборону на одном из направлений в зоне СВО.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо последствие провала переговоров по Ирану
Политолог рассказал, от кого исходит главная угроза Евросоюзу
Два изрезанных тела нашли в Подмосковье
Похитили диверсанты, попал в рабство: новые версии пропажи Героя РФ в Юрге
«Не терплю»: Лукашенко раскрыл главную свою черту характера
Базу «Миротворца» пополнили сценаристы сериала «Свои»
Гарнизон ВСУ в Константиновке остался без «подпитки»
Минимум 250 человек пропали после крушения судна в районе Бангладеш
Бастрыкин взял на контроль смерть москвички от укола во время подтяжки рук
Бизнес Малышевой заработал почти 700 млн за год
ЧП на пороховом заводе в Казани 14 апреля: что известно, число пострадавших
Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности России
ФСБ взяла киллера СБУ, позор Каллас, смертельная атака на Елец: что дальше
Когда лучше покупать доллары и евро для отпуска: советы экспертов
Иностранцев на продажу: как изменится РПЛ при новом лимите на легионеров
Раскрыто число пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе
Конфликт с Милоновым, роман с женатым, СВО: как живет блогер Виктория Боня
В Колумбии объявили войну бегемотам Эскобара
Названа причина пожара на Казанском пороховом заводе
Ошпаренная пассажирка заставила авиакомпанию выплатить 100 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

