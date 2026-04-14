Гарнизон ВСУ в Константиновке остался без «подпитки» Кнутов: ВС России изолировали район боев в Константиновке

Российские военные изолировали район боевых действий в Константиновке Донецкой Народной Республики, заявил в интервью ИС «Вести» военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, это позволяет отрезать противника от основных маршрутов подвоза боеприпасов и личного состава.

Фактически мы провели изоляцию района боевых действий. То есть внутри идут бои, а снаружи нет подпитки гарнизона, — отметил Кнутов.

Эксперт уточнил, что населенный пункт взят в клещи с трех сторон, при этом четвертую сторону брать необязательно — по ней можно «работать» артиллерией и дронами. Именно охват с севера позволил перерезать дорогу, связывающую Константиновку и Дружковку, которая теперь находится под постоянным огневым контролем российских войск.

Ранее российский военнослужащий с позывным Кот уничтожил шесть единиц техники подвоза Вооруженных сил Украины, используя трофейные беспилотники. Это позволило перерезать линии снабжения противника и помочь российским войскам успешно прорвать оборону на одном из направлений в зоне СВО.