14 апреля 2026 в 13:44

Российский боец перерезал логистику ВСУ их же «птицами»

Российский боец перерезал линии снабжения ВСУ с помощью трофейных дронов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский военнослужащий с позывным Кот уничтожил шесть единиц техники подвоза Вооруженных сил Украины на одном из направлений в зоне СВО, используя трофейные беспилотники, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, это позволило перерезать линии снабжения противника, после чего российские войска успешно прорвали оборону.

Собираем трофейные «птицы» врага, чтобы использовать против них. Летом 2025 года в ходе выполнения боевых задач было уничтожено шесть машин подвоза врага, что позволило перерезать обеспечение противнику и помочь нашим войскам прорвать линию обороны врага, — сказал Кот.

Ранее разведчик Дмитрий Бирюков успешно выполнил задачу в тылу ВСУ, доставив троих пленных на их же автомобиле в расположение российских сил. Вместе с товарищами он захватил группу украинских солдат, перевозивших служебные документы. Затем Бирюков погрузил задержанных в их же транспорт и доставил к российским рубежам.

До этого в Минобороны РФ сообщили об успешных действиях штурмового подразделения под руководством младшего лейтенанта Александра Бутылина. Военные заняли важные позиции, вытеснив противника и уничтожив вражеский пулеметный расчет с личным составом. Атака прошла в темное время суток после тщательной разведки местности.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

