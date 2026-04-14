Российский боец перерезал логистику ВСУ их же «птицами»

Российский военнослужащий с позывным Кот уничтожил шесть единиц техники подвоза Вооруженных сил Украины на одном из направлений в зоне СВО, используя трофейные беспилотники, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, это позволило перерезать линии снабжения противника, после чего российские войска успешно прорвали оборону.

Собираем трофейные «птицы» врага, чтобы использовать против них. Летом 2025 года в ходе выполнения боевых задач было уничтожено шесть машин подвоза врага, что позволило перерезать обеспечение противнику и помочь нашим войскам прорвать линию обороны врага, — сказал Кот.

Ранее разведчик Дмитрий Бирюков успешно выполнил задачу в тылу ВСУ, доставив троих пленных на их же автомобиле в расположение российских сил. Вместе с товарищами он захватил группу украинских солдат, перевозивших служебные документы. Затем Бирюков погрузил задержанных в их же транспорт и доставил к российским рубежам.

До этого в Минобороны РФ сообщили об успешных действиях штурмового подразделения под руководством младшего лейтенанта Александра Бутылина. Военные заняли важные позиции, вытеснив противника и уничтожив вражеский пулеметный расчет с личным составом. Атака прошла в темное время суток после тщательной разведки местности.