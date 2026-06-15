В СВР рассказали о контактах с ЦРУ по Украине

В СВР рассказали о контактах с ЦРУ по Украине Нарышкин: контакты СВР с ЦРУ по Украине продолжаются

Контакты Службы внешней разведки РФ с ЦРУ США по Украине продолжаются, заявил ТАСС директор СВР Сергей Нарышкин. Он отметил, что взаимодействие сейчас не такое активное, как с предыдущим руководителем американского ведомства.

[Контакты с ЦРУ] есть, они не такие активные, как с предыдущим руководителем, но они есть, — сказал Нарышкин.

Ранее Нарышкин на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что Евросоюз хочет восполнить свои финансовые потери за счет разграбления России в будущем. По его словам, это свидетельствует о колониальном мышлении западных стран.

До этого директор Службы внешней разведки заявил, что эпоха ядерного сдерживания еще не начиналась. По его словам, западные прогнозы по этому вопросу оказались некорректными.

Также Нарышкин заявил, что Европа семимильными шагами движется к тому, чтобы стать центром глобального конфликта. Он подчеркнул, что усиление вооружений преобразует континент в военный альянс, направленный против Российской Федерации.