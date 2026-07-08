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08 июля 2026 в 11:02

Нарышкин рассказал о судьбе музея «Оборона Севастополя» после удара БПЛА

Нарышкин: разрушенную панораму Музея обороны Севастополя восстановят

Здание музея-панорамы «Оборона Севастополя» на Историческом бульваре в Севастополе Здание музея-панорамы «Оборона Севастополя» на Историческом бульваре в Севастополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Полотно «Оборона Севастополя» будет восстановлено как символ стойкости и мужества российского народа, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Также будет восстановлен сам музей, передает РИА Новости.

И Музей обороны Севастополя, и знаменитое полотно («Оборона Севастополя». — NEWS.ru) должны и обязательно будут восстановлены как символ стойкости и мужества российского народа, ну а враги захлебнутся своей злобой, — сказал он.

Удар беспилотника по Музею обороны Севастополя произошел 10 июля, после чего в здании начался пожар. В результате, по данным властей, была практически уничтожена панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», восстановленная в советский период. Сохранилась примерно десятая часть полотна от его первоначальной площади. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо, находящиеся в филиале музея, повреждений не получили.

Ранее Нарышкин назвал удар по музею-панораме «Оборона Севастополя» вопиющим случаем. Он добавил, что за этим преступлением стоит не только Киев, но и Лондон.

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Севастополь
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