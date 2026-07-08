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08 июля 2026 в 10:44

Нарышкин заявил, что враги России захлебнутся в собственной злобе

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Музей-панорама «Оборона Севастополя» восстановят, а враги страны «захлебнутся в своей злобе», заявил на круглом столе, посвященном сохранению объектов культурного наследия, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Этот музей является символом стойкости и мужества российского народа, передает его слова РИА Новости.

И Музей обороны Севастополя, и знаменитое полотно [«Оборона Севастополя»] должны и обязательно будут восстановлены как символ стойкости и мужества российского народа, ну а враги захлебнутся своей злобой, — сказал он.

Ранее пресс-служба ЮНЕСКО сообщила, что организация осуждает удар украинских войск по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Атака на объект была совершена в ночь на 10 июня.

Кроме того, ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский сообщил, что восстановление панорамы, поврежденной в результате атаки ВСУ, может занять от трех до пяти лет. Академия уже направила севастопольскому губернатору предложение о своем участии в реставрационных работах.

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