Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 05:21

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 апреля

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 15 апреля

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Анапы зафиксировали серию мощных взрывов. Как пишет канал, ПВО сбивает вражеские дроны. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По информации SHOT, сильный грохот продолжался около 15 минут и сопровождался серией из шести-семи глухих взрывов со стороны Черного моря. Как отметили в канале, в некоторых районах были видны яркие вспышки в небе.

Кроме того, в южной части Запорожской области был зафиксирован удар по объекту энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. В результате повреждения оборудования произошло отключение электроснабжения.

«Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения», — написал Балицкий.

Также в селе Мешковом Белгородской области мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника на автомобиль «Газель», сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удары по четырем муниципалитетам, в результате чего пострадал мирный житель.

«В селе Мешковом Шебекинского округа дрон атаковал „Газель“, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения плеча и ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил Гладков.

Гладков также перечислил другие последствия атак. В селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара дрона повреждена надворная постройка, а в селе Кукуевка Валуйского округа атаке FPV-дрона подвергся частный дом — повреждена кровля.

Сельхозпредприятие в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа атаковано тремя FPV-дронами, в результате повреждены три единицы сельхозтехники и легковой автомобиль. В селе Нечаевка Белгородского округа из-за сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена кровля частного дома, добавил губернатор.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. В результате атаки часть оборудования на энергообъекте получила повреждения.

«Сохраняется высокая дроновая активность», — написал он, не уточнив масштаб повреждений.

По его словам, оперативные службы вместе с энергетиками проводят восстановительные работы. Дополнительная информация уточняется.

Кроме того, силы ПВО за шесть часов сбили 23 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что все они были самолетного типа.

«13 апреля в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областей», — сообщили в военном ведомстве.

Регионы
Россия
ВСУ
БПЛА
атаки
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 апреля
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.