Котлино, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 апреля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 14 апреля? Что происходит у Александровки, Белицкого, Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Котлино, Кривой Луки, Липовки, Новоалександровки, Николаевки, Озерного, Сергеевки, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении войска РФ продвигаются севернее Удачного к Сергеевке.

«Есть успехи в районе Котлино. На Добропольском направлении продолжаются бои в районе Нового Донбасса. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются в Долгой Балке. Идут бои в Ильиновке. Южнее Константиновки войска РФ расширяют подконтрольные территории в промзоне. ВС РФ держат оборону в районе Часова Яра. На Краснолиманском направлении ВС РФ занимают новые позиции к югу от поселка Ставки. На Северском направлении идут бои в западной части Резниковки, в Кривой Луке и Калениках, а также в Федоровке Второй. Харьковский фронт. На Волчанском направлении идут бои, без изменений в ЛБС», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Два майора»

На Харьковском направлении продолжаются бои в Волчанских Хуторах, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Славянском направлении продолжаются бои за выход к Рай-Александровке, имеющей важное значение для дальнейшего выхода на Краматорск и Славянск. ВСУ контратакуют в направлении Никифоровки в районе Дибровы и Федоровки Второй. В Константиновке продолжаются тяжелые бои. ВС России ровняют многоэтажную застройку с позициями ВСУ ФАБ. Идут бои юго-западнее города, противник оказывает ожесточенное сопротивление», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Часовоярском направлении идут тяжелые бои, поскольку ВСУ предпринимают попытки прорваться в город, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«ВСУ пытаются вернуть город. У Ступочек тоже пытаются пройти, но мы держим оборону. На Красноармейском направлении ВС РФ выравнивают постепенно линию фронта. Севернее Удачного российские войска постепенно продвигаются к Сергеевке и севернее Молодецкого. Константиновское направление. В Ильиновке идут бои. Славянское направление. За Красный Лиман идут бои и у западной части Резниковки, также в Федоровке Второй», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 14 апреля: последние новости, сводка, Купянск

Удары по Украине сегодня, 14 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Наступление ВС РФ на Запорожье 14 апреля: последние новости, сводка сегодня