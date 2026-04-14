ВСУ в огневом мешке, наступление в ДНР: новости СВО к утру 14 апреля

Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Елец, ВС РФ уничтожили десятки ударных и разведывательных дронов на Добропольском направлении, в МИД РФ оценили итоги пасхального перемирия с Украиной. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

«Центр» уничтожил десятки БПЛА и технику ВСУ

Подразделения войск беспилотных систем Центральной группировки войск уничтожили легковые автомобили и десятки ударных и разведывательных дронов ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, также на Добропольском направлении расчеты войск беспилотных систем в составе 132-й гвардейской бригады группировки войск «Центр» уничтожили десятки украинских БПЛА. Специалисты войск беспилотных систем в ходе выполнения боевых задач по нарушению логистики противника выявляют и уничтожают вражеские цели не только на линии боевого соприкосновения, но и в тыловых районах.

ВС РФ выдавливают ВСУ из Озерного

Российские военные продолжают наступление на юго-востоке от Озерного в ДНР, обходя населенный пункт вдоль реки Северский Донец, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что таким образом ВС РФ вытесняют украинские силы из села.

По его словам, полноценный заход в Озерное пока остается рискованным, однако подразделения продвигаются в обход населенного пункта, в том числе юго-восточнее, вдоль русла Северского Донца. Эксперт пояснил, что такая тактика позволяет постепенно выдавливать украинские силы к противоположному берегу реки и вынуждать их покидать позиции.

ВСУ в Белицком ДНР оказались в огневом мешке

Украинские подразделения в Белицком в ДНР оказались в так называемом огневом мешке, сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, наиболее интенсивные удары наносятся по позициям ВСУ в южной части города.

Как уточнили в силовых структурах, противник находится под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений. По их информации, атаки ведутся с северной, южной и восточной сторон, что существенно осложняет положение украинских сил.

Женщина погибла при атаке ВСУ на Липецкую область

Елец в Липецкой области подвергся атаке беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. В результате удара в доме на улице Черокманова погибла женщина, еще пять человек пострадали.

Четверо раненых госпитализированы. Артамонов заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, обломками беспилотников повреждено остекление в нескольких жилых домах. В селе Долгоруково после падения беспилотника произошел пожар в жилом доме. На местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы. В ближайшее время муниципальные власти проведут оценку ущерба и организуют выплату материальной помощи пострадавшим.

В МИД РФ оценили итоги пасхального перемирия с Украиной

Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на шаги России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, Киев не реагирует на гуманные шаги Москвы.

В Кремле заявляли, что Москва рассчитывала на аналогичные действия со стороны Киева. Российским войскам поручили соблюдать режим прекращения огня, но быть готовыми пресечь возможные провокации. Однако по завершении режима тишины от Минобороны РФ последовали сообщения о 6558 нарушениях со стороны ВСУ.

