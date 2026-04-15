Мясорубка Зеленского: ЕС подписал украинцам смертный приговор

Германия будет содействовать возвращению украинских мужчин призывного возраста на родину, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским. При этом ЕС уже рассматривает возможность ограничить прием беженцев из республики: украинцы мужского пола от 18 до 60 лет могут быть лишены временной защиты в Европе. Почему Берлин решил помочь Киеву пушечным мясом и начнут ли государства ЕС массово высылать призывников домой — в материале NEWS.ru.

Что сказал Мерц об украинских призывниках

Зеленский 14 апреля посетил Берлин, где провел переговоры с Фридрихом Мерцем. После встречи они провели совместную пресс-конференцию, на которой канцлер заявил о планах Германии работать с Киевом над ограничением числа украинских мужчин, ищущих убежище в Европе.

«Мы облегчим им возвращение домой. <…> Важно, чтобы эти мужчины помогали своей стране», — подчеркнул глава немецкого правительства.

Президент Украины поддержал заявление Мерца. Зеленский отметил, что многие из уехавших якобы покидали страну «на время», но не возвращаются годами. По его словам, некоторые из них также «нарушили правила пересечения границы».

«ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись», — добавил глава государства.

Прежде Мерц уже обещал помочь Киеву вернуть проживающих в Германии мужчин на родину. На Торговом конгрессе в Берлине осенью 2025 года он анонсировал, что в будущем беженцы с Украины будут получать в ФРГ не так называемое гражданское пособие, а более низкие выплаты по закону об убежище. Это, по мнению канцлера, должно стимулировать украинцев к трудоустройству.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц Фото: Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

Зачем ЕС помогает Зеленскому

По данным Евростата, на конец 2025 года временную защиту в ЕС имели 4,35 млн украинцев. Больше всего беженцев приняли у себя Германия (1,250 млн человек), Польша (969 тыс. человек) и Чехия (393 тыс. человек).

При этом в октябре 2025 года Министерство внутренних дел ФРГ отметило десятикратный рост прибывающих в страну молодых украинцев. Ведомство связало это с решением Киева дать добро на выезд за рубеж мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Если прежде число запросов на убежище в Германии от них составляло около 100 в неделю, то затем выросло до 1000.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что власти ФРГ и Евросоюза в целом хотели бы взять под контроль миграционные потоки, а также снизить нагрузку на социальные системы европейских государств.

«Желание протянуть руку помощи массово хлынувшим в Европу украинским беженцам — не более чем популистские лозунги. И, конечно же, помощь в возвращении на родину мужчин призывного возраста — способ поддержки Украины в ее оборонительных усилиях», — пояснил парламентарий.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров придерживается схожего мнения. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Европа заинтересована в продолжении украинского конфликта и поддерживает правительство Зеленского, готовое продолжать противостояние с Россией, не только финансово, но и организационно.

«Именно поэтому ЕС не дает обанкротившемуся режиму рухнуть и постоянно вливает финансовые ресурсы, чтобы Украина могла, с одной стороны, обеспечивать функционирование государства, а с другой — выполнять внешние обязательства. Все кредиты, которые выделяются Украине, она обслуживает за счет новых вливаний: деньги заходят и уходят обратно тем, кому Украина должна. Плюс реструктуризация долгов и другие инструменты — все, чтобы не дать режиму обанкротиться. Им нужна война. Зеленский — президент войны, поэтому абсолютно логично, что европейцы поддерживают Украину», — подчеркнул бывший нардеп.

При этом единственный реальный актив, который Зеленский может предложить партнерам, — это мужчины призывного возраста, добавил Килинкаров.

«Для европейцев суммы [кредитов] в €50–100 млрд на три десятка стран — не такой уж большой ресурс. Единственное, чего они не могут себе позволить, — отправлять на Украину своих людей, потому что это повлечет серьезные политические последствия. Контракт простой: европейцы дают деньги и по мере возможности вооружение, а украинцы обеспечивают живую силу», — заметил собеседник.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что ждет украинских мужчин в Европе

Пока у Германии нет правовых оснований, чтобы депортировать на родину мужчин, получивших разрешение легально проживать в стране. ФРГ как член ЕС обязана соблюдать общеевропейские нормы — в том числе касательно временной защиты для украинцев. Она действует до марта 2027 года, однако европейцы пока не решили, сохранится ли статус по истечении этого срока.

Украинское издание «Страна» писало, что программа приема беженцев может быть серьезно ограничена. Одно из предполагаемых изменений — отказ в предоставлении защиты мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, официально никаких решений пока не принято.

Белик считает, что европейские правоохранители в ближайшее время вряд ли начнут массово отлавливать украинцев на улицах городов и отправлять их на родину.

«Однако возможны определенные достаточно жесткие ограничения и изменения в статусе беженцев, создающие для них сложные условия пребывания. Зеленский в очередной раз подтверждает, что Украина, демократия и права человека — это несовместимые понятия», — подчеркнул депутат.

По словам Килинкарова, Европа в первую очередь займется не теми, кто уже проживает на ее территории, а украинцами, которые хотели бы попасть в ЕС.

«Их возможности существенно сократят, чтобы они оставались на Украине. Речь не идет о массовой высылке украинцев — политически такое решение принято не будет. Это возможно в отношении тех, кто нарушает законодательство европейских стран. А законопослушные люди, находящиеся на абсолютно законных основаниях на территории Евросоюза и Германии в частности, — в отношении них, я думаю, никаких изменений пока не будет», — заключил экс-депутат.

