Все нормально — денег нет: как Украина развалится за два месяца

Все нормально — денег нет: как Украина развалится за два месяца

У Украины в ближайшие два месяца закончатся деньги на финансирование боевых действий, сообщило агентство Bloomberg. Это произойдет, если не будет разблокирована помощь от ключевых доноров — в том числе кредит Евросоюза в размере €90 млрд. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: украинская казна действительно имеет все шансы опустеть, но списывать страну со счетов пока рано. Сколько денег нужно Киеву и откуда европейские государства могут их взять — в материале NEWS.ru.

Почему у Украины заканчиваются деньги

Источники из числа украинских и зарубежных чиновников сообщили: имеющихся у Украины на данный момент денег хватит только до июня 2026 года. По их словам, дальнейшая способность республики поддерживать боевые действия против России зависит от финансовой помощи западных союзников — ее роль была критически важной на протяжении всех четырех лет конфликта.

Как отмечают авторы материала, цепочка недавних провалов — от вето Венгрии на кредит ЕС в €90 млрд до спора вокруг нового пакета помощи от МВФ — серьезно сузила пространство Киева для маневра. Новый транш финансирования от Евросоюза должен был начать поступать уже в апреле: лидеры блока согласовали этот шаг еще в декабре. Однако теперь планы перечеркнуты: венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не разблокирует заем, пока Киев не возобновит транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба».

Тем не менее 25 марта министр финансов Украины Сергей Марченко написал в соцсетях, что по-прежнему ожидает выплат от ЕС «в ближайшее время». А глава украинского ЦБ Андрей Пышный ранее в этом месяце отмечал, что если деньги все же не поступят, то регулятору придется возобновить прямое кредитование Минфина, чтобы обеспечить финансирование основных социальных услуг и обеспечить выплату зарплат военнослужащим и рабочим.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко объяснил NEWS.ru, что сборы в украинский бюджет внутри страны минимальны.

«Там даже нет нормальных институтов, чтобы эти деньги собирать. Украинцы делали вид, что оплачивают военные операции из своей казны, а на все остальные нужды получали средства от международных институтов. Теперь же внешние источники иссякли, поэтому есть вероятность, что бюджет останется совсем пустым», — сказал он.

Сколько денег нужно Украине

В сентябре 2025 года министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2026-м Киеву на военные расходы потребуется как минимум $120 млрд. При этом, даже если боевые действия закончатся или будут приостановлены, республике понадобится ненамного меньшая сумма для «пополнения запасов», указывал он. «Просто чтобы поддерживать нашу армию в надлежащем состоянии», — сказал глава украинского МО.

По подсчетам британской газеты The Times, конфликт с Россией обходится Украине в $228 310 в минуту, а в общей сложности военные расходы страны составляют порядка 30% ВВП. Это значит, что предлагаемого Евросоюзом кредита в €90 млрд — даже если он будет выделен — не хватит на ведение боев в течение года. При этом, согласно планам Еврокомиссии, из данной суммы только €60 млрд должны пойти на закупку оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины. Остальные €30 млрд планируется направить на покрытие растущего дефицита госказны республики.

Капитан I ранга заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что власти Украины уже пытаются найти альтернативные пути пополнения своих арсеналов.

«Неслучайно Владимир Зеленский путешествует везде, включая Ближний Восток. Ведь куда он ни приедет, везде просит: „Дай-дай-дай“. Украина сейчас — это страна-содержанка. Только вот если проститутка платит телом, то Украина платит кровью тех, кто сейчас находится на позициях», — заметил собеседник.

Получит ли Украина деньги

Несмотря на панику в Киеве, опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что западные спонсоры Украины все равно найдут способ ее профинансировать.

«Я убежден, что Запад, включая даже, вероятно, США, все же найдет способы перевести деньги Киеву. Так что у Украины и дальше будет возможность нам противостоять. Надо иметь в виду, что за всем этим стоят Британия, Франция, Германия, а также Эстония, Литва с Латвией. У каждого по кусочку из кармана — и деньги найдут», — считает Дандыкин.

По словам Ткаченко, сейчас украинский конфликт — идеальная возможность для Европы воевать с Россией чужими руками.

«Поэтому ЕС найдет деньги, чтобы поддерживать Украину на плаву и с военной точки зрения, и с точки зрения государственного бюджета. Но при этом такая кризисная ситуация приведет к тому, что Европа будет более настойчиво искать пути завершения конфликта с заключением мирного соглашения», — пояснил он.

Политолог отметил, что решение вопроса с европейским кредитом на €90 млрд во многом будет зависеть от исхода парламентских выборов в Венгрии, намеченных на 12 апреля. Если правящая партия Виктора Орбана проиграет, то новое руководство, вероятнее всего, разблокирует заем для Киева.

«Но если Орбан победит и вопрос займа под общеевропейские гарантии будет снят с повестки, в ЕС уже сейчас есть алгоритм, в соответствии с которым крупнейшие государства Европы будут по отдельности направлять деньги Украине, чтобы как-то продлить существование этой страны», — заключил Ткаченко.

