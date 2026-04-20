Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 20:41

Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз

Еврокомиссия предложила увеличить военный бюджет ЕС в 10 раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Еврокомиссия рассчитывает повысить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы до €131 млрд, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Это в 10 раз больше, чем €13 млрд в предыдущем бюджетном периоде.

В предстоящих переговорах я призываю вас твердо защищать позиции по обороне и космосу, помня о вызовах, которые стоят перед нами. Недопустимы никакие размены, никакие компромиссы. €131 млрд — это абсолютный минимум, — сказал Кубилюс.

Еврокомиссар призвал страны ЕС начать производить больше оружия, чем Россия. Он также отметил, что, несмотря на все усилия Евросоюза, по производству артиллерийских снарядов и ракет Россия сегодня обгоняет все страны Европы вместе взятые.

Ранее еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз столкнулся с серьезным жилищным кризисом. По его словам, проблема затрагивает учителей, полицейских, медперсонал и молодежь, которые не могут найти достойное жилье из-за низких зарплат и высокой стоимости. Сейчас Еврокомиссия разрабатывает законодательную инициативу для стабилизации ситуации.

Европа
Евросоюз
Еврокомиссия
Военный бюджет
вооружения
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.