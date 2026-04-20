Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз Еврокомиссия предложила увеличить военный бюджет ЕС в 10 раз

Еврокомиссия рассчитывает повысить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы до €131 млрд, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Это в 10 раз больше, чем €13 млрд в предыдущем бюджетном периоде.

В предстоящих переговорах я призываю вас твердо защищать позиции по обороне и космосу, помня о вызовах, которые стоят перед нами. Недопустимы никакие размены, никакие компромиссы. €131 млрд — это абсолютный минимум, — сказал Кубилюс.

Еврокомиссар призвал страны ЕС начать производить больше оружия, чем Россия. Он также отметил, что, несмотря на все усилия Евросоюза, по производству артиллерийских снарядов и ракет Россия сегодня обгоняет все страны Европы вместе взятые.

