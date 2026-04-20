В Еврокомиссии признали глубокий жилищный кризис в ЕС

Еврокомиссар Йоргенсен: жилищный кризис в ЕС усиливается и бьет по молодежи

Евросоюз столкнулся с серьезным жилищным кризисом, сообщил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен в ходе пресс-конференции в Барселоне, которая транслировалась пресс-службой ЕК. По его словам, проблема затрагивает значительную часть населения, включая работников социальных сфер и молодежь.

Мы находимся в эпицентре жилищного кризиса, в этом нет сомнений. Мы видим множество городов, где обычные люди — учителя, полицейские, медперсонал, — не могут жить в достойном жилье, потому что с их зарплатой они не могут найти такое жилье, — сказал Йоргенсен.

Кроме того, еврокомиссар обратил внимание на трудности, с которыми сталкивается молодежь. Он указал, что из-за высокой стоимости жилья люди лишены возможности начать самостоятельную жизнь и обеспечить себе базовые условия для проживания.

В связи с этим, как сообщил Йоргенсен, Еврокомиссия разрабатывает законодательную инициативу, направленную на стабилизацию ситуации на уровне всего Евросоюза. Ожидается, что соответствующее предложение будет представлено в ближайшее время.

Ранее депутат парламента Нидерландов от правой партии «Форум за демократию» Ральф Деккер заявил, что бюджет королевства мог потерять более €100 млрд из-за курса властей на поддержку Украины. По его словам, прямые расходы на помощь Киеву за последние четыре года составили €21 млрд.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

