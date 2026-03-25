Бюджет Нидерландов мог потерять более €100 млрд (около 9 трлн рублей) из-за курса властей на поддержку Украины, заявил депутат парламента от правой партии «Форум за демократию» Ральф Деккер в ходе дебатов. По его словам, прямые расходы на помощь Киеву за последние четыре года составили €21 млрд.

Однако, указал политик, существуют и косвенные потери: прием более 100 тыс. беженцев, рост цен на энергию и инфляция, убытки компаний-экспортеров, лишившихся поставок в Россию, а также ослабление обороноспособности из-за передачи вооружений.

В совокупности неудивительно, если к настоящему времени мы потеряли более €100 млрд! — сказал Деккер.

Депутат отметил, что на фоне этих трат простые нидерландцы сталкиваются с жилищным кризисом, падением покупательной способности и ростом счетов за энергию и медицинские услуги. Он призвал власти страны остановить курс на поддержку Киева, назвав его безумием.

Ранее лидер нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что стране нельзя выделять €3 млрд (281 млрд рублей) Украине. По его словам, этого не стоит делать на фоне высоких акцизных сборов на топливо. Он призвал власти «выбрать сначала собственный народ».