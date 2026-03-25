Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 16:00

В Нидерландах подсчитали огромные потери бюджета из-за помощи Украине

Бюджет Нидерландов мог потерять более €100 млрд из-за помощи Украине

Нидерланды Нидерланды Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бюджет Нидерландов мог потерять более €100 млрд (около 9 трлн рублей) из-за курса властей на поддержку Украины, заявил депутат парламента от правой партии «Форум за демократию» Ральф Деккер в ходе дебатов. По его словам, прямые расходы на помощь Киеву за последние четыре года составили €21 млрд.

Однако, указал политик, существуют и косвенные потери: прием более 100 тыс. беженцев, рост цен на энергию и инфляция, убытки компаний-экспортеров, лишившихся поставок в Россию, а также ослабление обороноспособности из-за передачи вооружений.

В совокупности неудивительно, если к настоящему времени мы потеряли более €100 млрд! — сказал Деккер.

Депутат отметил, что на фоне этих трат простые нидерландцы сталкиваются с жилищным кризисом, падением покупательной способности и ростом счетов за энергию и медицинские услуги. Он призвал власти страны остановить курс на поддержку Киева, назвав его безумием.

Ранее лидер нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что стране нельзя выделять €3 млрд (281 млрд рублей) Украине. По его словам, этого не стоит делать на фоне высоких акцизных сборов на топливо. Он призвал власти «выбрать сначала собственный народ».

Украина
Нидерланды
деньги
бюджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Безволие и глупость»: Захарова дала оценку происходящему в энергетике ЕС
Что известно о состоянии поврежденных домов после взрыва в Севастополе
В МИД России подтвердили паузу в диалоге по Украине
Смерть тренера, развод с Усмановым, шоу со звездами: как живет Ирина Винер
Пьяный россиянин забил до смерти знакомого и лег спать
«Радиостанция судного дня» прервала молчание, выдав в эфир загадочное слово
Врач рассказала, как бесплатно привиться от клещевого энцефалита
Массированный налет БПЛА и паника на Украине: новости СВО на вечер 25 марта
Латвийский министр обороны поспешно покинул Украину из-за дрона ВСУ
Момент смертельного ДТП с напавшим на девушку сталкером попал на видео
В Иране снова опровергли ведение переговоров с США
В Госдуме рассказали о текущем статусе законопроекта о сталкинге
На Аллее спортивной славы ЦСКА открыли бюст Владимира Пономарева
«Влюбляюсь все сильнее»: Пригожин рассказал об отношениях с Валерией
Раскрыта цена на нефть, при которой миру грозит рецессия
«Нет будущего»: Захарова о «неонацистской вакханалии» в Прибалтике
Что известно о возгорании нефтепродуктов в Ленобласти после атаки БПЛА
Мастерская новых медиа запустила обучение по стратегическим коммуникациям
Захарова пригрозила Австрии ответом после ситуации с журналистом ТАСС
Жители Кашмира поддержали иранцев золотом
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.