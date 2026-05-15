15 мая 2026 в 17:43

Названа причина аномальной жары в Московском регионе на следующей неделе

Гидрометцентр: тропосферный гребень из Средней Азии принесет жару в Москву

Тропосферный гребень из Средней Азии принесет жару в Москву и область на следующей неделе, сообщила ТАСС пресс-служба Гидрометцентра РФ. Там отметили, что из-за перемещения воздуха с Черного и Каспийского морей возможны локальные дожди и грозы.

Причиной аномально жаркой погоды станет распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр европейской [части] России, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве на следующей неделе ожидается 30 градусов жары. Она отметила, что температура воздуха будет выше нормы на 7–9 градусов. Синоптик напомнила, что максимум для 18 мая — 30,8 градуса — был установлен в 2021 году.

До этого эколог Илья Рыбальченко заявил, что в конце мая в Москве и Московской области ожидается появление большого количества комаров. По его словам, массовому вылету насекомых способствуют благоприятные погодные условия: снежная зима, позволившая значительной части популяции выжить, теплая весна и дожди.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
