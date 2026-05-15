В Китае ответили на приглашение Си Цзиньпина в США осенью

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США осенью этого года по приглашению главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил МИД азиатской страны. Там отметили, что Вашингтон и Пекин должны приложить совместные усилия, чтобы создать благоприятную атмосферу и добиться результатов.

Ранее Трамп во время торжественного банкета в Пекине пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября. Предполагается, что примерно в те же даты в Нью-Йорке пройдет Генеральная Ассамблея ООН.

До этого сообщалось, что рукопожатие Си Цзиньпина и Трампа в Пекине продлилось 14 секунд и стало мини-борьбой за лидерство. Американский лидер попытался перетянуть руку китайского коллеги к себе, но председатель КНР не дал перехватить инициативу. В свою очередь, политолог-американист Павел Дубравский выразил мнение, что Трамп осознанно уступил Си Цзиньпину в рукопожатии, чтобы добиться успеха в диалоге с китайской стороной.