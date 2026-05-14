День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 14:03

Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить Белый дом

Трамп пригласил Си Цзиньпина и его супругу посетить США 24 сентября

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Си Цзиньпин и Дональд Трамп Фото: Ding Lin/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время торжественного банкета в Пекине пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября, передает Reuters. Предполагается, что примерно в те же даты в Нью-Йорке пройдет Генеральная ассамблея ООН.

Еще раз благодарю вас, председатель Си Цзиньпин, за этот прекрасный прием. Сегодня вечером для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пэн посетить нас в Белом доме 24 сентября, и мы с нетерпением ждем этого, — заявил Трамп.

Ранее председатель КНР заявил, что возрождение Китая и курс США на то, чтобы «сделать Америку снова великой», могут развиваться одновременно и не противоречат друг другу. Китайский лидер также отметил, что отношения Пекина и Вашингтона остаются самыми значимыми двусторонними связями в мире.

До этого в Белом доме заявили, что Трамп и Си Цзиньпин в ходе переговоров пришли к единому мнению, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, в том числе для транспортировки энергоносителей. Также лидеры двух стран считают недопустимым появление у Ирана ядерного оружия.

США
Китай
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй брак, санкции Украины, мнение об СВО: как живет Александр Олешко
Путин отметил наличие талантливых людей среди участников СВО
Автоюрист оценил нововведения в оформлении нетрезвых водителей
В Кремле ответили на вопрос о высоком спросе на энергоресурсы из России
Миронов рассказал о заслугах Москальковой на посту омбудсмена
Офицер Росгвардии погиб при ударах ВСУ
Путин призвал отказаться от деления предприятий на оборонные и гражданские
В Минске пройдет выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»
Адвокат объяснил, что грозит подросткам за вождение без прав
Названы самые востребованные мобильные приложения в мире
В Госдуме назвали важное последствие переговоров США и Китая
Самокатчица влетела в российскую школьницу и скрылась
Превышение скорости без штрафа: порог правда сократят? Позиция МВД, Госдумы
Путин раскрыл технологические планы России
«Аэрофлот» провел совещание о развитии доступной среды на авиатранспорте
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей в Краснодаре
На Украине сделали громкое заявление о мобилизации молодежи
Мантуров раскрыл, для чего в России используются лазеры
Путин прибыл на съезд Союза машиностроителей России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.