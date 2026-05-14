Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время торжественного банкета в Пекине пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября, передает Reuters. Предполагается, что примерно в те же даты в Нью-Йорке пройдет Генеральная ассамблея ООН.

Еще раз благодарю вас, председатель Си Цзиньпин, за этот прекрасный прием. Сегодня вечером для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пэн посетить нас в Белом доме 24 сентября, и мы с нетерпением ждем этого, — заявил Трамп.

Ранее председатель КНР заявил, что возрождение Китая и курс США на то, чтобы «сделать Америку снова великой», могут развиваться одновременно и не противоречат друг другу. Китайский лидер также отметил, что отношения Пекина и Вашингтона остаются самыми значимыми двусторонними связями в мире.

До этого в Белом доме заявили, что Трамп и Си Цзиньпин в ходе переговоров пришли к единому мнению, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, в том числе для транспортировки энергоносителей. Также лидеры двух стран считают недопустимым появление у Ирана ядерного оружия.