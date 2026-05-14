«Олдскульщик»: политолог расшифровал значение рукопожатия лидеров США и КНР

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Си Цзиньпин и Дональд Трамп Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп осознанно уступил лидеру КНР Си Цзиньпину в рукопожатии, чтобы добиться успеха диалога с китайской стороной, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, глава Белого дома является переговорщиком старой школы, для которого язык тела имеет такое же важное значение, как и условия сделки.

Рукопожатие Трампа давно стало нарицательным. Пока только два лидера смогли грамотно парировать его эффект — президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон. Сегодня к ним добавился председатель КНР Си Цзиньпин. Трамп — переговорщик старой школы, олдскульщик. Для него язык тела важен так же, как и условия сделки. Его нежелание эскалации конфликта с Китаем после рукопожатия — нормальное действие для тяжелых переговоров, — пояснил Дубравский.

Ранее сообщалось, что рукопожатие Си Цзиньпина и Трампа в Пекине продлилось 14 секунд и стало мини-борьбой за лидерство. Американский лидер попытался перетянуть руку китайского коллеги к себе, но председатель КНР не дал перехватить инициативу.

Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
