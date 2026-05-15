ВСУ попытались атаковать людей «Батоном»

ВСУ попытались атаковать ударным беспилотником «Батон» место массового скопления людей в Горловке, сообщили в штабе обороны ДНР. По данным ведомства, дрон с осколочно-фугасной боевой частью был направлен на автостанцию.

Ударный дрон «Батон», которым украинские террористы пытались ударить по массовому скоплению людей на автостанции в Горловке, — заявили в штабе.

Сообщается, что взрывотехники ФСБ уничтожили боеголовку на месте. О пострадавших сведений не поступало.

Ранее глава администрации ДНР Александр Шатов заявил, что воздушная атака украинских беспилотных летательных аппаратов по центральной части Шахтерска привела к ранению семи мирных граждан и разрушению главного культурного учреждения города. Один из пострадавших от осколков жителей находится в крайне тяжелом состоянии.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 15 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 355 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. В частности, БПЛА сбивали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и других областях.