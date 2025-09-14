Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 00:00

На Украине оценили потребности ВСУ для борьбы с Россией

Шмыгаль: в 2026 году ВСУ потребуется $120 млрд для борьбы с Россией

Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даже в случае прекращения активных боевых действий с Россией Украине на содержание армии придется нести колоссальные расходы, заявил в интервью Reuters премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Для продолжения борьбы с Москвой Киеву в 2026 году потребуется астрономическая сумма в размере $120 млрд.

Должен сказать, что <...> нам понадобится минимум 120 миллиардов долларов на следующий год, заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что основная часть средств необходима для прямых боевых действий. Кроме того, он подтвердил курс на продолжение операций, создающих препятствия для авиации в Московской области.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что дипломатическое решение украинского кризиса является приоритетом для Москвы. Он считает, что кризис можно завершить лишь за столом переговоров, но для ускорения процесса нужно движение на фронтах.

До этого глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на сделку с Россией в ближайшие месяцы. Он выразил мнение, что только обвал фронта заставит Зеленского сесть за стол переговоров.

Денис Шмыгаль
Украина
Россия
Запад
